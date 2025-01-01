Меню
Новогоднее шоу. Морозко
Билеты от 1450₽
Киноафиша Новогоднее шоу. Морозко

Спектакль Новогоднее шоу. Морозко

0+
Возраст 0+
Билеты от 1450₽

О спектакле

Новый год с волшебной сказкой «Морозко» в КЦ Меридиан

Юные зрители смогут познакомиться с русской народной сказкой «Морозко». Это замечательная новогодняя история, где добро побеждает зло и коварство, заставит маленькие сердца трепетать от радости и восторга.

Что ждёт детей?

Перед началом спектакля юные зрители смогут:

  • потанцевать вокруг большой ёлки,
  • принять участие в весёлых конкурсах,
  • посетить увлекательные мастер-классы.

Интересные факты о спектакле

«Морозко» — это не только история о противостоянии добра и зла, но и настоящая традиция русского театра. Сказка была впервые записана в 19 веке, но до сих пор остаётся любимой у многих поколений!

Приходите с семьёй и друзьями, чтобы насладиться атмосферой праздника и волшебства! Не пропустите возможность увидеть, как этот классический сюжет оживает на сцене.

Купить билет на спектакль Новогоднее шоу. Морозко

Январь
10 января суббота
12:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1450 ₽

