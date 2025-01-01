Спектакль Новогоднее шоу. Морозко

Новый год с волшебной сказкой «Морозко» в КЦ Меридиан

Юные зрители смогут познакомиться с русской народной сказкой «Морозко». Это замечательная новогодняя история, где добро побеждает зло и коварство, заставит маленькие сердца трепетать от радости и восторга.

Что ждёт детей?

Перед началом спектакля юные зрители смогут:

потанцевать вокруг большой ёлки,

принять участие в весёлых конкурсах,

посетить увлекательные мастер-классы.

Интересные факты о спектакле

«Морозко» — это не только история о противостоянии добра и зла, но и настоящая традиция русского театра. Сказка была впервые записана в 19 веке, но до сих пор остаётся любимой у многих поколений!

Приходите с семьёй и друзьями, чтобы насладиться атмосферой праздника и волшебства! Не пропустите возможность увидеть, как этот классический сюжет оживает на сцене.