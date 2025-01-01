Приглашаем вас на музыкальный спектакль «Новогоднее шоу Маленького Волшебника». Это удивительная история о мальчике, который оказывается в своей собственной сказке, где ему предстоит встретить Новый год в компании волшебных персонажей.
Организатором шоу выступает Филармонический джаз-оркестр РТ, который славится своими музыкальными проектами. В спектакле используются живые музыкальные сопровождения, что добавляет особую атмосферу волшебства и праздника.
Спектакль рассчитан на детей от 3 до 15 лет и их родителей. Это отличная возможность провести время в кругу семьи и насладиться яркими спектаклем, полным сказочных персонажей.
Кроме веселой музыки, зрители смогут увидеть знакомых с детства героев, которые оживут на сцене. Это шоу отлично подходит для создания праздничного настроения и поднимет настроение всем участникам.
Не упустите шанс стать частью этого увлекательного новогоднего представления!