Новогоднее шоу Маленького Волшебника
Киноафиша Новогоднее шоу Маленького Волшебника

Спектакль Новогоднее шоу Маленького Волшебника

0+
Возраст 0+

О спектакле

Новогоднее шоу Маленького Волшебника в Филармонии им. Тукая

Приглашаем вас на музыкальный спектакль «Новогоднее шоу Маленького Волшебника». Это удивительная история о мальчике, который оказывается в своей собственной сказке, где ему предстоит встретить Новый год в компании волшебных персонажей.

Уникальность спектакля

Организатором шоу выступает Филармонический джаз-оркестр РТ, который славится своими музыкальными проектами. В спектакле используются живые музыкальные сопровождения, что добавляет особую атмосферу волшебства и праздника.

Для кого это театральное выступление?

Спектакль рассчитан на детей от 3 до 15 лет и их родителей. Это отличная возможность провести время в кругу семьи и насладиться яркими спектаклем, полным сказочных персонажей.

Забавные факты

Кроме веселой музыки, зрители смогут увидеть знакомых с детства героев, которые оживут на сцене. Это шоу отлично подходит для создания праздничного настроения и поднимет настроение всем участникам.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного новогоднего представления!

Купить билет на спектакль Новогоднее шоу Маленького Волшебника

Декабрь
20 декабря суббота
10:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 350 ₽
13:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 350 ₽
16:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 350 ₽
21 декабря воскресенье
10:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 350 ₽
13:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 350 ₽
26 декабря пятница
10:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 350 ₽
13:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 350 ₽
27 декабря суббота
10:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 350 ₽
13:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 350 ₽

