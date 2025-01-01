Спектакль Новогоднее шоу «Гринч против героев Дисней»

Новогоднее шоу для детей в арт-пространстве «Особняк 1898»

В арт-пространстве «Особняк 1898» пройдет незабываемое новогоднее шоу для детей. Зрителей ждет увлекательная история о коварном Гринче, который пытается украсть Новый год, и отважных героях Диснея — Эльзе, Аладдине и Джека Воробье, спасающих праздник.

Встреча с любимыми персонажами

Юные гости смогут встретиться с любимыми персонажами из мультфильмов: Олафом, Муфасой, Микки Маусом и Тимоном. Это отличный способ для детей окунуться в атмосферу новогоднего волшебства и увидеть знакомых героев на сцене.

Интерактивная программа

Программа шоу включает интерактивное Тик-Ток шоу с танцами, бьюти-бар и станцию сладкой ваты. Участие в таких активностях подарит детям массу положительных эмоций и веселых впечатлений.

Идеальное время для семейного отдыха

Шоу станет отличным выбором для семейных мероприятий, позволяя родителям и детям вместе насладиться праздником и создать волшебные воспоминания.