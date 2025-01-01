Меню
Новогоднее шоу «Гринч против героев Дисней»
Новогоднее шоу «Гринч против героев Дисней»

Спектакль Новогоднее шоу «Гринч против героев Дисней»

0+
Возраст 0+

О спектакле

Новогоднее шоу для детей в арт-пространстве «Особняк 1898»

В арт-пространстве «Особняк 1898» пройдет незабываемое новогоднее шоу для детей. Зрителей ждет увлекательная история о коварном Гринче, который пытается украсть Новый год, и отважных героях Диснея — Эльзе, Аладдине и Джека Воробье, спасающих праздник.

Встреча с любимыми персонажами

Юные гости смогут встретиться с любимыми персонажами из мультфильмов: Олафом, Муфасой, Микки Маусом и Тимоном. Это отличный способ для детей окунуться в атмосферу новогоднего волшебства и увидеть знакомых героев на сцене.

Интерактивная программа

Программа шоу включает интерактивное Тик-Ток шоу с танцами, бьюти-бар и станцию сладкой ваты. Участие в таких активностях подарит детям массу положительных эмоций и веселых впечатлений.

Идеальное время для семейного отдыха

Шоу станет отличным выбором для семейных мероприятий, позволяя родителям и детям вместе насладиться праздником и создать волшебные воспоминания.

Купить билет на спектакль Новогоднее шоу «Гринч против героев Дисней»

Январь
4 января воскресенье
11:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 2000 ₽
14:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 2000 ₽
17:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 2000 ₽
5 января понедельник
11:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 2000 ₽
14:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 2000 ₽
17:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 2000 ₽
6 января вторник
11:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 2000 ₽
14:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 2000 ₽
17:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 2000 ₽
7 января среда
11:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 2000 ₽
14:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 2000 ₽
17:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 2000 ₽

Фотографии

Новогоднее шоу «Гринч против героев Дисней» Новогоднее шоу «Гринч против героев Дисней»

