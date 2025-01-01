Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогоднее шоу для детей «Щелкунчик»
Киноафиша Новогоднее шоу для детей «Щелкунчик»

Спектакль Новогоднее шоу для детей «Щелкунчик»

6+
Возраст 6+

О спектакле

Новогоднее шоу для детей «Щелкунчик» в Репино-Ленинском

Новый год уже стучится в двери! Позвольте празднику застать вас там, где создаются самые прекрасные воспоминания. Забудьте о городской суете — волшебная атмосфера загородного клуба «Репино-Ленинское» ждет вас!

Зимняя сказка для всей семьи

Живописные природные ландшафты несравненной красоты перенесут вас в настоящую зимнюю сказку. Праздничный декор и мерцающие огни создадут особое настроение и вернут веру в чудеса.

Интересная программа

Для вас подготовлена особая программа, которая подарит незабываемые впечатления всей семье. В этом году вас ждут яркие выступления, увлекательные актерские ансамбли и множество сюрпризов, которые сделают этот Новый год по-настоящему волшебным.

Забронируйте свои места

Не упустите возможность стать частью этого праздника! Позаботьтесь о бронировании мест заранее, чтобы обеспечить себе и своим близким сказочный отдых вдали от городской суеты.

Пусть этот Новый год станет началом чего-то удивительного!

Купить билет на спектакль Новогоднее шоу для детей «Щелкунчик»

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
21 декабря воскресенье
11:00
Загородный клуб «Репино-Ленинское» Санкт-Петербург, Выборгский р-н, пос. Ленинское, Советская, 171
от 4000 ₽
16:00
Загородный клуб «Репино-Ленинское» Санкт-Петербург, Выборгский р-н, пос. Ленинское, Советская, 171
от 4000 ₽

В ближайшие дни

Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
31 декабря в 12:00 Casino Museum
от 900 ₽
Щелкунчик
6+
Детские елки Детский
Щелкунчик
20 декабря в 15:00 Театр на Садовой (Приют комедианта)
от 800 ₽
Оркестр
16+
Драма
Оркестр
9 января в 15:00 Курт
от 1800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше