Спектакль Новогоднее шоу «Бременские музыканты»

Новогоднее шоу «Бременские музыканты»
0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Новогоднее шоу для детей «Бременские музыканты» в Ростове-на-Дону

Приглашаем маленьких зрителей на волшебное новогоднее шоу «Бременские музыканты», которое пройдет в Ростове-на-Дону. Это яркое и музыкальное представление вдохновлено классической сказкой братьев Гримм и перенесет детей в мир удивительных приключений.

«Бременские музыканты» — это история о дружбе, смелости и следовании своей мечте. Главные герои — осел, собака, кот и петух — отправляются в путешествие, чтобы стать музыкантами. На своем пути они преодолевают множество трудностей и встречают добрых и злых персонажей.

Особенности шоу

Спектакль обещает зрителям красочные костюмы, оригинальные музыкальные номера и интерактивные элементы. Дети смогут не только наблюдать за происходящим, но и участвовать в действиях вместе с персонажами.

Почему стоит посетить?

Это не просто спектакль, а целый праздник! «Бременские музыканты» подарят детям радость, позволяя им довериться волшебству театра. Приходите всей семьей и погружайтесь в увлекательное приключение, наполненное музыкой и позитивными эмоциями!

Декабрь
Январь
19 декабря пятница
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
15:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
20 декабря суббота
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
15:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
21 декабря воскресенье
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
15:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
22 декабря понедельник
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
15:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
23 декабря вторник
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
15:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
24 декабря среда
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
15:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
25 декабря четверг
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
15:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
26 декабря пятница
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
15:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
27 декабря суббота
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
15:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
15:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
29 декабря понедельник
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
15:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
30 декабря вторник
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
15:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
31 декабря среда
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
2 января пятница
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
15:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
3 января суббота
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
15:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
4 января воскресенье
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
15:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
5 января понедельник
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
15:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
6 января вторник
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
15:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
7 января среда
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
15:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
8 января четверг
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
15:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
9 января пятница
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
15:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
10 января суббота
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
11 января воскресенье
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 650 ₽

