Новогоднее шоу барабанщиков

Сказочные мелодии на ударных: шоу «Чувство ритма»

Шоу барабанщиков «Чувство ритма» предлагает зрителям погрузиться в мир удивительных новогодних мелодий. В программе – самые запоминающиеся композиции из кинофильмов, мультфильмов и классической музыки, исполненные на ударных инструментах со всего света и мультимедиа-барабанах.

Профессионалы на сцене

Коллектив состоит из музыкантов известных оркестров региона. Они являются участниками как российских, так и международных событий. Каждый их концерт – это не просто выступление, а настоящее шоу, полное динамики и энергии.

Лучшие площадки страны

Шоу «Чувство ритма» уже покорило сердца зрителей на лучших концертных площадках страны. Коллектив часто выступает в филармонических залах Екатеринбурга, Омска, Челябинска, Оренбурга и других городов, радуя публику уникальными программами и яркими музыкальными номерами.

Не упустите возможность пообщаться с языком ритма и насладиться праздничной атмосферой, погрузившись в мир музыки и творчества!