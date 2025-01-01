Меню
Новогоднее шоу барабанщиков
Новогоднее шоу барабанщиков

6+

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сказочные мелодии на ударных: шоу «Чувство ритма»

Шоу барабанщиков «Чувство ритма» предлагает зрителям погрузиться в мир удивительных новогодних мелодий. В программе – самые запоминающиеся композиции из кинофильмов, мультфильмов и классической музыки, исполненные на ударных инструментах со всего света и мультимедиа-барабанах.

Профессионалы на сцене

Коллектив состоит из музыкантов известных оркестров региона. Они являются участниками как российских, так и международных событий. Каждый их концерт – это не просто выступление, а настоящее шоу, полное динамики и энергии.

Лучшие площадки страны

Шоу «Чувство ритма» уже покорило сердца зрителей на лучших концертных площадках страны. Коллектив часто выступает в филармонических залах Екатеринбурга, Омска, Челябинска, Оренбурга и других городов, радуя публику уникальными программами и яркими музыкальными номерами.

Не упустите возможность пообщаться с языком ритма и насладиться праздничной атмосферой, погрузившись в мир музыки и творчества!

Купить билет на концерт Новогоднее шоу барабанщиков

Декабрь
17 декабря среда
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 700 ₽

