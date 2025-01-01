Меню
Новогоднее Шляпник-шоу
Киноафиша Новогоднее Шляпник-шоу

Спектакль Новогоднее Шляпник-шоу

0+
Возраст 0+

О спектакле

Мир чудес: спектакль для всей семьи

Шляпник и его верный Кролик приглашают вас в мир, где время течет наоборот, а чудеса случаются каждую минуту. Здесь реальность переплетается с фантазией, а обыденные законы физики становятся неприменимыми. Приготовьтесь к закрученной истории, где каждое действие поражает воображение, а каждое новое событие заставляет затаить дыхание.

Что вас ждет на спектакле?

  • Танцевальные флэшмобы с героями, которые ворвутся в зал, как в TikTok — не пропустите уникальные моменты!
  • Дымовое шоу от Гусеницы, захватывающее весь зал. Этот эффект поразит детей и взрослых!
  • Падение в Зазеркалье — откроет двери в мир тайн и загадок.
  • Бал Королевы, где каждый зритель сможет танцевать и веселиться!
  • Финальная часть с Дедом Морозом, который не только поздравит вас с праздником, но и предложит поиграть в гигантские снежки!

Событие с множеством наград

Это шоу уже завоевало премию «Золотой пазл» в номинации «Лучшее детское шоу» в Москве и Нижнем Новгороде. Оно способно порадовать как детей, так и взрослых, сделав вечер незабываемым.

Дополнительные возможности

После спектакля вас ждет возможность сделать бесплатные фото с любимыми героями и Дедом Морозом! Не упустите шанс сохранить яркие моменты в памяти.

Приглашаем вас и ваших детей окунуться в мир чудес и насладиться уникальным семейным шоу. Это отличный способ провести время вместе и создать незабываемые впечатления!

Купить билет на спектакль Новогоднее Шляпник-шоу

Помощь с билетами
В других городах
Январь
3 января суббота
11:00
Правобережный КЦ Красноярск, Коломенская, 25
от 500 ₽
14:00
Правобережный КЦ Красноярск, Коломенская, 25
от 300 ₽

