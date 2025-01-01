Меню
Новогоднее саундтрек-шоу. Пираты Карибского моря, Игра Престолов, Один дома, Чародеи, Красавица и Чудовище, Ведьмак
Новогоднее саундтрек-шоу. Пираты Карибского моря, Игра Престолов, Один дома, Чародеи, Красавица и Чудовище, Ведьмак

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+
О концерте

Новый год в Центральном доме работников искусства

Приготовьтесь к встрече нового года с незабываемым саундтрек-шоу в Центральном доме работников искусства! Это уникальное событие продемонстрирует, как музыка кино стала важной частью нашего восприятия фильмов и театральных представлений.

Музыка, которая создает атмосферу

Музыка в кино часто становится визитной карточкой, задающей тон всему сюжету. Она звучит от начала до конца действия, создавая настроение и формируя ожидания зрителей. В этом шоу мы услышим оркестровые версии любимых мелодий из фильмов, таких как «Пираты Карибского моря», «Игра Престолов», «Один дома», «Чародеи», «Красавица и Чудовище» и «Ведьмак».

Исполнители и их мастерство

Музицировать будут лауреаты международных конкурсов вместе с камерным оркестром «Belcanto-orchestra», который возглавляет талантливый дирижер Григорий Римский. Такой состав исполнителей гарантирует высокий уровень исполнения и незабываемые впечатления для всех гостей.

Для любителей кино и музыки

Шоу станет настоящим праздником для тех, кто ценит музыку кинематографа и атмосферные концерты. Погрузитесь в мир звуков, которые знакомы и любимы многими. Мы уверены, что этот новогодний вечер оставит только позитивные эмоции и яркие воспоминания.

Декабрь
30 декабря вторник
20:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
