Новогоднее саундтрек-шоу: орган-оркестр. New Year Hits

Приглашаем вас на концерт, который подарит новогоднее настроение и окунёт в мир прекрасной музыки! Это шоу посвящено киномузыке — удивительному жанру, неотъемлемой частью которого является звуковая палитра кинематографа.

Музыка, ставшая частью киноискусства

Трудно представить знаковые фильмы без музыки, которая зачастую становится визитной карточкой картины. Ведущие режиссёры мира понимают, что именно музыка может стать важнейшей составляющей успеха любой ленты. Именно поэтому они стремятся привлечь к сотрудничеству известных композиторов или использовать легендарные произведения, которые гармонично вписываются в сюжет.

Концертная программа

Состоявшаяся из широко известных произведений, программа подарит вам воспоминания о великолепных фильмах и создаст позитивное настроение. Вы сможете насладиться незабываемыми мелодиями и зарядиться положительными эмоциями.

Исполнители

Анастасия Сидельникова , орган

, орган Камерный оркестр «Belcanto-orchestra»

Художественный руководитель : Александр Бесчастный

: Александр Бесчастный Татьяна Ланская, сопрано

В программе прозвучат

Дж. Уильямс

ABBA

Д. Мартин

А. Цфасман

М. Таривердиев

Х. Циммер

Традиционные рождественские мелодии

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и встретить Новый год в окружении искусства!