Новогоднее саундтрек-шоу: орган‑оркестр. New Year Hits

Новый год с киномузыкой

Через несколько часов наступит Новый год! Всюду чувствуется радостное оживление, и атмосфера праздника наполняет сердца ожиданием торжества. Мы приглашаем вас на встречу с прекрасной музыкой, которая подарит вам незабываемое новогоднее настроение.

Значение киномузыки

Концерт посвящён киномузыке – удивительному жанру, который обязан своим рождением кинематографу. Трудно представить себе знаковые фильмы без музыки, которая является важной составляющей успеха любого хорошего кино. Часто она становится узнаваемой визитной карточкой картины.

Ведущие режиссёры уже давно оценили важность музыки для целостного восприятия замысла. Они стараются привлекать к сотрудничеству именитых композиторов или использовать легендарные произведения, органично вписывающиеся в ткань кинокартины. Музыка из фильмов шагнула за рамки экранов и теперь звучит на самых разных концертных площадках в различных аранжировках.

Программа концерта

Вы услышите широко известные композиции, которые напомнят вам о великолепных фильмах и, несомненно, подарят прекрасное настроение. Погрузитесь в романтичную атмосферу и зарядитесь позитивными эмоциями!