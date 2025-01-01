Меню
Новогоднее саундтрек-шоу. Интерстеллар, Пираты карибского моря, Гладиатор, Титаник
Киноафиша Новогоднее саундтрек-шоу. Интерстеллар, Пираты карибского моря, Гладиатор, Титаник

Новогоднее саундтрек-шоу. Интерстеллар, Пираты карибского моря, Гладиатор, Титаник

12+
Возраст 12+

О концерте

Новогоднее саундтрек-шоу: музыка кино в живом исполнении

Приглашаем вас на уникальное концертное событие, посвящённое киномузыке — удивительному жанру, который стал неотъемлемой частью успешных фильмов. Музыка играет важную роль в восприятии кинокартин и часто становится их визитной карточкой. Ведущие режиссёры понимают значение музыкального сопровождения и работают с известными композиторами, создавая шедевры, которые мы наслаждаемся на экранах кинотеатров.

Удивительные произведения

В рамках новогоднего шоу вы сможете услышать шедевры таких знаменитых композиторов, как:

  • Ханс Циммер
  • Джон Уильямс
  • Ян Тьерсен
  • Джеймс Хорнер

Эти композиции, ставшие символами многих известных фильмов, подарят вам великолепное настроение и романтичную атмосферу.

Исполнители

Концерт будет представлен великолепными музыкантами:

  • Мультимедийная инсталляция Вальтруд Шмидт
  • Лауреаты международных конкурсов Ольга Котлярова (орган)
  • Трио фонда "Бельканто":
    • Анастасия Устьянцева (скрипка)
    • Сергей Николин (виолончель)
    • Мария Ковалевская (фортепиано)

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой, погружающей в атмосферу любимых фильмов и возвышающей настроение!

