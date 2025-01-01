Новогоднее Саундтрек-шоу. Гарри Поттер, Один дома, Чародеи, Красавица и Чудовище

Новогоднее саундтрек-шоу в Англиканском соборе Святого Андрея

В Англиканском соборе Святого Андрея состоится уникальное новогоднее саундтрек-шоу. В программе звучат популярные киномузыкальные композиции из таких фильмов, как Гарри Поттер, Один дома, Чародеи и Красавица и Чудовище.

Музыка, которая вдохновляет

Киномузыка сегодня стала самостоятельным явлением, находящимся в центре внимания зрителей. Она звучит на разных площадках, а её аранжировки могут удивлять и радовать. В этом шоу вы услышите знаковые произведения композиторов, которые навсегда останутся в сердцах зрителей.

Для истинных ценителей

Это мероприятие призвано подарить хорошее настроение всем, кто ценит мир кино и атмосферные музыкальные концерты. Не упустите возможность насладиться живой музыкой и великолепной акустикой собора!