Приглашаем вас на яркую новогоднюю сказку, основанную на знаменитой истории Сельмы Лагерлёф и украшенную потрясающей музыкой Владимира Шаинского! Этот музыкальный спектакль — не просто волшебное представление, а настоящее приключение, которое запомнится детям и взрослым.
О чем сказка?
Мальчишка Нильс Хольгерсон, заколдованный гномом-волшебником за вредный нрав, становится крошечным и уязвимым. Чтобы вновь обрести человеческий облик и вернуться домой, ему предстоит:
Что вас ждет?
🎵 Захватывающее музыкальное сопровождение, которое делает сказку ещё ярче.
🦢 Встреча с дикими гусями и другими удивительными персонажами.
🎄 Новогодняя атмосфера и сюрпризы для каждого зрителя.
📸 Фотосессия с героями сказки после спектакля.
🎁 Подарок от Деда Мороза каждому ребенку!
Важно:
Подарите своим детям незабываемое путешествие в мир доброй сказки и волшебства на новогодних каникулах!