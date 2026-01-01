Новогодняя музыкальная сказка в театре «Легенда»

Приглашаем вас на яркую новогоднюю сказку, основанную на знаменитой истории Сельмы Лагерлёф и украшенную потрясающей музыкой Владимира Шаинского! Этот музыкальный спектакль — не просто волшебное представление, а настоящее приключение, которое запомнится детям и взрослым.

О чем сказка?

Мальчишка Нильс Хольгерсон, заколдованный гномом-волшебником за вредный нрав, становится крошечным и уязвимым. Чтобы вновь обрести человеческий облик и вернуться домой, ему предстоит:

Спасти лесных обитателей от коварных крыс и хитроумного лиса.

Найти настоящих друзей и узнать, что такое дружба.

Сделать свое сердце добрым и большим, преодолевая трудности.

Что вас ждет?

🎵 Захватывающее музыкальное сопровождение, которое делает сказку ещё ярче.

🦢 Встреча с дикими гусями и другими удивительными персонажами.

🎄 Новогодняя атмосфера и сюрпризы для каждого зрителя.

📸 Фотосессия с героями сказки после спектакля.

🎁 Подарок от Деда Мороза каждому ребенку!

Важно:

Дети займут свои места, а взрослым предоставляются отдельные сидения.

Посадка взрослого на детское место невозможна.

Подарите своим детям незабываемое путешествие в мир доброй сказки и волшебства на новогодних каникулах!