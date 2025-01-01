Меню
Новогоднее приключение Снеговичка
Билеты от 700₽
Киноафиша Новогоднее приключение Снеговичка

Спектакль Новогоднее приключение Снеговичка

Продолжительность 1 час, без антракта
Билеты от 700₽

О спектакле

Приключения Снеговичка в праздничные дни

В канун нового года маленький Снеговичок попадает в удивительную историю, полную приключений и волшебства. Он становится свидетелем коварного плана Снежной Королевы и её приспешника Гололедкина — превратить добрую и милую Снегурочку в злую и вредную девочку. Новый год оказывается под угрозой!

Смогут ли герои спасти праздник?

Отважный Снеговичок должен решить, сможет ли он спасти Новый год и вернуть веселье и радость. Спектакль переносит зрителей в уютную, почти домашнюю атмосферу, где ёлочка зажигает свои цветные огоньки, создавая чудесное настроение. Это отличный способ провести время в преддверии праздника.

Интерактивное участие для юных зрителей

Юные зрители не только смогут насладиться просмотром сказки, но и принять активное участие в происходящем. Вместе с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и Снеговичком они смогут весело поиграть и повеселиться от души.

Герои спектакля

Спектакль исполнен известными актерами:

  • Дед-Мороз — Ярослав Минаев
  • Снегурочка — Елена Зайцева
  • Снеговичок — Екатерина Орлова
  • Снежная Королева — Дина Мирбоязова
  • Гололёдкин — Вадим Редин

Не упустите возможность стать частью этого волшебного праздника и помочь Снеговичку в его благородном деле!

Купить билет на спектакль Новогоднее приключение Снеговичка

Помощь с билетами
Январь
4 января воскресенье
12:00
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
от 700 ₽
8 января четверг
12:00
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
от 700 ₽

