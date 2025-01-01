Спектакль Новогоднее приключение Снеговичка

Приключения Снеговичка в праздничные дни

В канун нового года маленький Снеговичок попадает в удивительную историю, полную приключений и волшебства. Он становится свидетелем коварного плана Снежной Королевы и её приспешника Гололедкина — превратить добрую и милую Снегурочку в злую и вредную девочку. Новый год оказывается под угрозой!

Смогут ли герои спасти праздник?

Отважный Снеговичок должен решить, сможет ли он спасти Новый год и вернуть веселье и радость. Спектакль переносит зрителей в уютную, почти домашнюю атмосферу, где ёлочка зажигает свои цветные огоньки, создавая чудесное настроение. Это отличный способ провести время в преддверии праздника.

Интерактивное участие для юных зрителей

Юные зрители не только смогут насладиться просмотром сказки, но и принять активное участие в происходящем. Вместе с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и Снеговичком они смогут весело поиграть и повеселиться от души.

Герои спектакля

Спектакль исполнен известными актерами:

Дед-Мороз — Ярослав Минаев

— Ярослав Минаев Снегурочка — Елена Зайцева

— Елена Зайцева Снеговичок — Екатерина Орлова

— Екатерина Орлова Снежная Королева — Дина Мирбоязова

— Дина Мирбоязова Гололёдкин — Вадим Редин

Не упустите возможность стать частью этого волшебного праздника и помочь Снеговичку в его благородном деле!