Новогоднее приключение Маши и Вити
Билеты от 3000₽
Киноафиша Новогоднее приключение Маши и Вити

Спектакль Новогоднее приключение Маши и Вити

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 6+
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О спектакле

Спектакль «Новогоднее приключение Маши и Вити» от Мастерской Фоменко

Спектакль «Новогоднее приключение Маши и Вити» — это история о двух друзьях, которые отправляются в поисках новогоднего чуда. В этой сказочной постановке, организованной театром «Мастерская Петра Фоменко», зрители смогут насладиться оригинальными решениями и яркой атмосферой.

Семейная атмосфера

Этот спектакль идеально подходит для семейного просмотра. Он создаёт праздничное настроение и подробно передаёт дух Нового года. С постановкой могут ознакомиться дети в возрасте от 7 до 15 лет и их родители, что делает это мероприятие отличным вариантом для совместного времяпрепровождения.

Творческая команда

Театр «Мастерская Петра Фоменко» известен своим инновационным подходом к классическим произведениям, и эта работа не исключение. Оригинальные идеи, яркие костюмы и захватывающая музыка делают спектакль незабываемым.

Интересные факты

Не упустите возможность встретить Новый год с волшебством и чудесами, которое предлагает этот спектакль. Приходите с семьи и наслаждайтесь удивительной историей о дружбе, вере в чудеса и новогодних приключениях!

Купить билет на спектакль Новогоднее приключение Маши и Вити

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
19 декабря пятница
14:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 3000 ₽
21 декабря воскресенье
14:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 3000 ₽
9 января пятница
14:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 3000 ₽

