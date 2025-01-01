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Новогоднее приключение Лели и Сони
Билеты от 850₽
Киноафиша Новогоднее приключение Лели и Сони

Спектакль Новогоднее приключение Лели и Сони

Постановка
Театральный особняк 0+
Возраст 0+
Билеты от 850₽

О концерте/спектакле

«Фекла Чемоданова и Новогоднее чудо» — невероятное приключение в зале ожидания

Эта история начинается там, где люди чаще всего просто ждут — в зале ожидания. Но какой это вокзал? Железнодорожный, автовокзал или, может быть, аэропорт? Одно ясно: приключение, в которое попали брат и сестра Леня и Соня, началось среди чемоданов, объявлений рейсов и предвкушения пути.

Когда ожидание превращается в волшебство

Все началось с неожиданной встречи с таинственной Феклой Чемодановой — хозяйкой большого, загадочного чемодана. Вместе с ней обычный день на аэровокзале превращается в настоящее новогоднее приключение. Зрители погружаются в разноцветный мир чудес, играют в индейцев, открывают секреты географии и, конечно, узнают, как создать самое веселое из всех настроений!

Для тех, кто в душе всегда ребенок

Эта история — для детей, которые мечтают, чтобы чудеса никогда не заканчивались, и для взрослых, которые все еще берегут кусочек детства в своем сердце. Путешествие, полное волшебства, игр и искреннего смеха, подарит всем зрителям радость и праздничное настроение!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 декабря
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
12:00 от 850 ₽

Фотографии

Новогоднее приключение Лели и Сони Новогоднее приключение Лели и Сони Новогоднее приключение Лели и Сони Новогоднее приключение Лели и Сони Новогоднее приключение Лели и Сони Новогоднее приключение Лели и Сони

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