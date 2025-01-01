Меню
Новогоднее приключение Клоуна
Киноафиша Новогоднее приключение Клоуна

Спектакль Новогоднее приключение Клоуна

Постановка
Мимигранты
Продолжительность 60 минут

О спектакле

Театр «Мимигранты» представляет музыкально-драматическую сказку «Новогоднее приключение Клоуна»

Это уникальное сочетание комедии и интерактива подарит зрителям незабываемые моменты.

В центре сюжета — весёлый Клоун, который отправляется в захватывающее путешествие по сказочному лесу. На его пути встречаются колоритные персонажи: Лиса-модница, застенчивый Зайчик, суровая Вьюга и добрый Дед Мороз. Зрители, особенно дети, активно участвуют в представлении, помогая Клоуну делать важные выборы и преодолевать трудности.

Сказка о доброте и честности

Эта история показывает, как доброта, внутренняя честность и поддержка могут изменить реальность. В условиях современного мира, где так часто не хватает тепла и доверия, спектакль передает важное послание о том, что добро — это не слабость, а истинная сила.

Не упустите возможность стать частью этой волшебной атмосферы! Спектакль подарит как детям, так и взрослым надежду и веру в лучшее, а также возможность снова поверить в силу чудес.

Купить билет на спектакль Новогоднее приключение Клоуна

Декабрь
Январь
23 декабря вторник
14:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 1500 ₽
24 декабря среда
11:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 1500 ₽
25 декабря четверг
11:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 1500 ₽
14:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 1500 ₽
29 декабря понедельник
11:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 1500 ₽
14:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 1500 ₽
30 декабря вторник
11:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 1500 ₽
14:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 1500 ₽
3 января суббота
11:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 1500 ₽
4 января воскресенье
11:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 1500 ₽
5 января понедельник
11:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 1500 ₽
6 января вторник
11:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 1500 ₽
14:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 1500 ₽
7 января среда
11:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 1500 ₽
14:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 1500 ₽
8 января четверг
11:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 1500 ₽
14:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 1500 ₽
9 января пятница
11:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 1500 ₽

В ближайшие дни

