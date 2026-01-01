Спектакль Новогоднее приключение, или Сюрприз для Дедушки Мороза

Оповещения от Киноафиши
Новогоднее приключение, или Сюрприз для Дедушки Мороза
0+
О спектакле

Новый год в волшебной стране. Праздничное представление в Ново-Переделкино

Ура! Новый год уже на пороге, и жители волшебной страны активно готовятся встретить этот чудесный праздник. В домиках героев кипит работа: яркие ёлки наряжены, украшения сверкают, а фонарики на гирляндах горят сказочными огоньками.

Волшебный сюрприз для Деда Мороза

Все с нетерпением ждут главного волшебника — Деда Мороза, который, безусловно, станет центральной фигурой новогодней ночи. Однако у Снегурочки в запасе имеется гениальная идея — порадовать Дедушку и устроить ему настоящий новогодний сюрприз. Какой? Это пока наш секрет!

Приглашение для маленьких помощников

Хотите помочь Снегурочке создать незабываемый праздник для Деда Мороза? Приходите на лесную опушку! Мы ждем в гости самых маленьких друзей-помощников в возрасте от 2 до 5 лет, чтобы вместе встретить Новый год в атмосфере волшебства и радости.

Не упустите возможность стать участниками этого замечательного праздника. Впереди много интересного и увлекательного!

