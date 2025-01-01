Спектакль Новогоднее приключение, или Сюрприз для Дедушки Мороза

Театрализованное представление «Новогоднее приключение, или Сюрприз для Дедушки Мороза» в ДК «Ново-Переделкино»

Дорогие зрители! Приглашаем вас на яркое и волшебное театрализованное представление «Новогоднее приключение, или Сюрприз для Дедушки Мороза», которое пройдет в ДК «Ново-Переделкино». Это событие обещает стать настоящим подарком для всей семьи.

Что вас ждет на спектакле?

На сцене развернется удивительная история, полная неожиданных поворотов и веселых персонажей. Главные герои, любимые детьми и взрослыми, будут искать способ порадовать Дедушку Мороза в его самый важный праздник.

Интерактивные элементы и сюрпризы

Не пропустите возможность стать частью действия! Юные зрители смогут не только наблюдать за развитием сюжета, но и участвовать в театрализованных играх вместе с персонажами. Обещаем, будет много смеха и радостных моментов!

Безопасность и комфорт

Организаторы предоставили все необходимые меры по безопасности и комфорту зрителей. Мы уверены, что ваше время проведенное с семьей и друзьями в ДК «Ново-Переделкино» станет настоящим праздником.

Не упустите шанс!

Приходите на «Новогоднее приключение, или Сюрприз для Дедушки Мороза», зарядитесь положительными эмоциями и ощутите атмосферу настоящего зимнего волшебства. Убедитесь, что новогодние праздники будут особенными!