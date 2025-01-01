Спектакль Новогоднее приключение, или Сюрприз для Дедушки Мороза

Меню
Новогоднее приключение, или Сюрприз для Дедушки Мороза
О спектакле

Новогоднее приключение, или Сюрприз для Дедушки Мороза в Ново-Переделкино

Театрализованное представление «Новогоднее приключение, или Сюрприз для Дедушки Мороза» состоится в Дворце культуры Ново-Переделкино. Это увлекательное шоу обещает подарить зрителям веселье и радость в праздничный период.

Что ожидать от спектакля

На сцене развернется настоящая зимняя сказка, насыщенная яркими персонажами, музыкальными номерами и захватывающими моментами. В программе предусмотрены интерактивные игры, которые вовлекут не только детей, но и их родителей. Подготовьте ваши улыбки и незабываемые эмоции!

Факты о спектакле

Режиссером спектакля выступает известный в театральных кругах мастер, который успешно работает с детской аудиторией уже более десяти лет. В его представлениях всегда присутствуют элементы новогодней магии, что делает каждое шоу уникальным и запоминающимся.

Почему стоит посетить

Такое мероприятие — отличная возможность провести время в кругу семьи и зарядиться новогодним настроением. Ожидайте волшебные моменты, захватывающие сюрпризы и, конечно же, возможность встретиться с вашим любимым Дедушкой Морозом!

Не упустите шанс стать частью этой новогодней истории! Мы ждем вас в ДК Ново-Переделкино!

Декабрь
26 декабря пятница
10:00
ДК «Ново-Переделкино» Москва, Лукинская, 1, корп. 1
от 500 ₽
12:00
ДК «Ново-Переделкино» Москва, Лукинская, 1, корп. 1
от 500 ₽
17:00
ДК «Ново-Переделкино» Москва, Лукинская, 1, корп. 1
от 500 ₽
27 декабря суббота
10:00
ДК «Ново-Переделкино» Москва, Лукинская, 1, корп. 1
от 500 ₽
12:00
ДК «Ново-Переделкино» Москва, Лукинская, 1, корп. 1
от 500 ₽
17:00
ДК «Ново-Переделкино» Москва, Лукинская, 1, корп. 1
от 500 ₽
28 декабря воскресенье
10:00
ДК «Ново-Переделкино» Москва, Лукинская, 1, корп. 1
от 500 ₽
12:00
ДК «Ново-Переделкино» Москва, Лукинская, 1, корп. 1
от 500 ₽
17:00
ДК «Ново-Переделкино» Москва, Лукинская, 1, корп. 1
от 500 ₽

