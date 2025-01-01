Спектакль Новогоднее представление. Волшебная сказка

Новогоднее представление для детей в Москве

Приглашаем вас в удивительное путешествие в страну чудес – Нарнию! Это станет возможным благодаря новой сказке, которая ждёт юных зрителей с 20 декабря 2025 года по 4 января 2026 года.

Тайна старого шкафа

«Никто не знал, какую тайну хранит старый платяной шкаф, пока одной маленькой девочке не пришло в голову спрятаться среди шуб и зимних пальто. И тогда произошли удивительные события, открывшие миру чудесную страну – Нарнию».

Что вас ожидает?

Наше новогоднее представление рекомендовано детям от 5 лет. Как всегда, мы подготовили много сюрпризов и радостей:

Игры для юных зрителей и их родителей,

Призы и сувениры,

Бесплатный аквагрим,

Новогодняя интермедия и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Программа мероприятия

Длительность мероприятия составляет около 3-х часов. Обратите внимание на расписание:

Вход в театр: за 1 час до начала, особенно если хотите поучаствовать в конкурсах в фойе.

за 1 час до начала, особенно если хотите поучаствовать в конкурсах в фойе. Начало новогодней интермедии: в указанное на билете время (15 минут).

в указанное на билете время (15 минут). Первое действие спектакля: без перерыва, около 45-50 минут.

без перерыва, около 45-50 минут. Антракт: 15-20 минут, во время которого можно участвовать в играх и викторинах в фойе.

15-20 минут, во время которого можно участвовать в играх и викторинах в фойе. Второе действие спектакля: около 40-45 минут.

около 40-45 минут. На выходе: Дед Мороз раздаёт подарки в фойе театра.

Важно знать

Учитывая ограниченное пространство театра, возможны некоторые стеснённые обстоятельства. Просим вас быть терпеливыми и уважать других зрителей, особенно при получении подарков.

Дорогие родители, помните – этот праздник для детей! Купон (билет) на подарок можно купить на нашем сайте: просто нажмите на коробочку с бантиком. Не забудьте распечатать его для получения подарка или приобрести в кассе театра в день мероприятия.

Ждём вас на новогоднем представлении в Нарнии!