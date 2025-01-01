Спектакль Новогоднее представление. Волшебная сказка

Приглашаем вас в удивительное путешествие в страну чудес – Нарнию! Это станет возможным благодаря новой сказке, которая ждёт юных зрителей с 20 декабря 2025 года по 4 января 2026 года.
«Никто не знал, какую тайну хранит старый платяной шкаф, пока одной маленькой девочке не пришло в голову спрятаться среди шуб и зимних пальто. И тогда произошли удивительные события, открывшие миру чудесную страну – Нарнию».
Наше новогоднее представление рекомендовано детям от 5 лет. Как всегда, мы подготовили много сюрпризов и радостей:
Длительность мероприятия составляет около 3-х часов. Обратите внимание на расписание:
Учитывая ограниченное пространство театра, возможны некоторые стеснённые обстоятельства. Просим вас быть терпеливыми и уважать других зрителей, особенно при получении подарков.
Дорогие родители, помните – этот праздник для детей! Купон (билет) на подарок можно купить на нашем сайте: просто нажмите на коробочку с бантиком. Не забудьте распечатать его для получения подарка или приобрести в кассе театра в день мероприятия.
Ждём вас на новогоднем представлении в Нарнии!