Новогоднее представление. Волшебная сказка
Билеты от 1100₽
Киноафиша Новогоднее представление. Волшебная сказка

Спектакль Новогоднее представление. Волшебная сказка

6+
Продолжительность 3 часа
Возраст 6+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Новогоднее представление для детей в Москве

Приглашаем вас в удивительное путешествие в страну чудес – Нарнию! Это станет возможным благодаря новой сказке, которая ждёт юных зрителей с 20 декабря 2025 года по 4 января 2026 года.

Тайна старого шкафа

«Никто не знал, какую тайну хранит старый платяной шкаф, пока одной маленькой девочке не пришло в голову спрятаться среди шуб и зимних пальто. И тогда произошли удивительные события, открывшие миру чудесную страну – Нарнию».

Что вас ожидает?

Наше новогоднее представление рекомендовано детям от 5 лет. Как всегда, мы подготовили много сюрпризов и радостей:

  • Игры для юных зрителей и их родителей,
  • Призы и сувениры,
  • Бесплатный аквагрим,
  • Новогодняя интермедия и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Программа мероприятия

Длительность мероприятия составляет около 3-х часов. Обратите внимание на расписание:

  • Вход в театр: за 1 час до начала, особенно если хотите поучаствовать в конкурсах в фойе.
  • Начало новогодней интермедии: в указанное на билете время (15 минут).
  • Первое действие спектакля: без перерыва, около 45-50 минут.
  • Антракт: 15-20 минут, во время которого можно участвовать в играх и викторинах в фойе.
  • Второе действие спектакля: около 40-45 минут.
  • На выходе: Дед Мороз раздаёт подарки в фойе театра.

Важно знать

Учитывая ограниченное пространство театра, возможны некоторые стеснённые обстоятельства. Просим вас быть терпеливыми и уважать других зрителей, особенно при получении подарков.

Дорогие родители, помните – этот праздник для детей! Купон (билет) на подарок можно купить на нашем сайте: просто нажмите на коробочку с бантиком. Не забудьте распечатать его для получения подарка или приобрести в кассе театра в день мероприятия.

Ждём вас на новогоднем представлении в Нарнии!

20 декабря
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽
21 декабря
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽
22 декабря
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽
23 декабря
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽
24 декабря
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽
25 декабря
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 1100 ₽
26 декабря
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽
27 декабря
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽
28 декабря
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽
29 декабря
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽
30 декабря
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽
31 декабря
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 1100 ₽
2 января
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽
3 января
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽
4 января
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽

