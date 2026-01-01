Музыкальный спектакль «Рикки-Тикки-Тави» в Москве

Из зимы в лето. Волшебная сила искусства перенесет наших юных зрителей и их родителей из холодной заснеженной Москвы под жаркие тропические лучи ослепительного индийского солнца. В сердце индийских джунглей разворачивается захватывающая история о храбром мангусте Рикки-Тикки-Тави, созданная по мотивам рассказа Редьярда Киплинга.

Сюжет

Юный мангуст, воспитанный мудрым отцом, оказывается один после страшного наводнения. Судьба приводит его в дом, где снова живет молодая семья — жизнерадостный Аджай, его жена Малати и их маленький сын Кумар. Вернувшиеся хозяева не подозревают, что в их отсутствие в доме правили две королевские кобры — могущественный Наг и коварная Нагайна.

Рикки-Тикки-Тави с его кипучей энергией и жаждой подвигов становится надеждой для обитателей сада — паникёр-попугая Дарзи, дерзкой крысы Чуа и невероятно трусливой, но доброй крысы Чучундры. Однако, чтобы стать героем, ему нужно преодолеть собственные страхи и научиться брать на себя ответственность.

О спектакле

Этот красочный музыкальный спектакль включает элементы кукольного театра, восточных единоборств и шоу барабанов. Запоминающиеся песни, динамичный сюжет и тонкий юмор делают его увлекательным для зрителей всех возрастов. В нём заложены важные уроки о любви, силе и настоящей победе.

Новогоднее представление

Мы приглашаем вас сопроводить ваших детей в увлекательное приключение, где решается судьба маленького, но храброго мангуста. Спектакль рекомендован детям от 5 лет. Мы будем играть с 20 декабря 2025 года по 04 января 2026 года.

По нашей традиции, юных зрителей и их родителей ожидает Новогоднее представление с играми, призами, сувенирами, бесплатным аквагримом, новогодней интермедией и встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Важно знать

Продолжительность мероприятия составляет около 3-х часов. Вход в театр на новогоднее представление - за 1 час до времени, указанного в билете, чтобы принять участие в конкурсах и играх в фойе.

По времени, указанному в билете: начало новогодней интермедии (около 10-15 минут).

начало новогодней интермедии (около 10-15 минут). Первое действие спектакля: около 45-50 минут (без перерыва).

около 45-50 минут (без перерыва). Антракт: около 15-20 минут (для желающих – игры и викторины в фойе).

около 15-20 минут (для желающих – игры и викторины в фойе). Второе действие спектакля: около 40-45 минут.

около 40-45 минут. На выходе: в фойе театра Дед Мороз раздает подарки.

Учитывая ограниченное пространство театра, возможны некоторый толчок и суета. Просим заранее извинить нас и не спешить в гардероб. Помните: это праздник для детей.

Купон (билет) на подарок можно приобрести на сайте театра, нажав на коробочку с бантиком. Для получения подарка необходимо распечатать купон или приобрести его в кассе театра в день мероприятия.