Повесть Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот» давно завоевала сердца детей и взрослых. Знакомая многим поколениям зрителей благодаря мультфильму «Трое из Простоквашино», она рассказывает о приключениях умного и самостоятельного мальчика Дяди Фёдора и его верных друзей.
Главный герой решает сбежать в Простоквашино, где его ждут неожиданные встречи и множество приключений. Это увлекательная история, полная юмора и дружбы, станет отличным подарком для юных зрителей в новогодние праздники.
Перед началом спектакля детей ждёт веселая интермедия с участием Деда Мороза и Снегурочки. Ребята смогут:
И, конечно, каждый ребёнок получит сладкий подарок!
Не упустите возможность подарить детям незабываемые эмоции и волшебство новогоднего времени!