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Новогоднее представление «Дядя Федор, Пес и Кот»
Киноафиша Новогоднее представление «Дядя Федор, Пес и Кот»

Спектакль Новогоднее представление «Дядя Федор, Пес и Кот»

Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 6+
Возраст 6+

О спектакле

Новогодние приключения классических персонажей Эдуарда Успенского

Повесть Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот» давно завоевала сердца детей и взрослых. Знакомая многим поколениям зрителей благодаря мультфильму «Трое из Простоквашино», она рассказывает о приключениях умного и самостоятельного мальчика Дяди Фёдора и его верных друзей.

Приключения в Простоквашино

Главный герой решает сбежать в Простоквашино, где его ждут неожиданные встречи и множество приключений. Это увлекательная история, полная юмора и дружбы, станет отличным подарком для юных зрителей в новогодние праздники.

Праздничная атмосфера

Перед началом спектакля детей ждёт веселая интермедия с участием Деда Мороза и Снегурочки. Ребята смогут:

  • Превратиться в любимых сказочных персонажей с помощью аквагрима.
  • Смастерить подарок для друзей и родных на мастер-классе по оригами.

И, конечно, каждый ребёнок получит сладкий подарок!

Не упустите возможность подарить детям незабываемые эмоции и волшебство новогоднего времени!

 

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