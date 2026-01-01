Новогодние приключения классических персонажей Эдуарда Успенского

Повесть Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот» давно завоевала сердца детей и взрослых. Знакомая многим поколениям зрителей благодаря мультфильму «Трое из Простоквашино», она рассказывает о приключениях умного и самостоятельного мальчика Дяди Фёдора и его верных друзей.

Приключения в Простоквашино

Главный герой решает сбежать в Простоквашино, где его ждут неожиданные встречи и множество приключений. Это увлекательная история, полная юмора и дружбы, станет отличным подарком для юных зрителей в новогодние праздники.

Праздничная атмосфера

Перед началом спектакля детей ждёт веселая интермедия с участием Деда Мороза и Снегурочки. Ребята смогут:

Превратиться в любимых сказочных персонажей с помощью аквагрима.

Смастерить подарок для друзей и родных на мастер-классе по оригами.

И, конечно, каждый ребёнок получит сладкий подарок!

Не упустите возможность подарить детям незабываемые эмоции и волшебство новогоднего времени!