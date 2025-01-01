Меню
Новогоднее оскароносное путешествие
Новогоднее оскароносное путешествие

Новогоднее оскароносное путешествие

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт оскароносных саундтреков в «Ленполиграфмаш»

В Амфитеатре пространства «Ленполиграфмаш» снова прозвучит магия кино. Сезоны Оркестра приглашают вас в особое путешествие во времени, где вы сможете насладиться коллекцией самых ярких саундтреков, удостоенных престижной премии Оскар.

Знакомые мелодии с новой стороны

Приготовьтесь открыть новые грани любимых мелодий, звучащих из ваших любимых фильмов, начиная с 1960-х годов и до наших дней. Музыка в кино играет ключевую роль, создавая атмосферу и подчеркивая важные моменты сюжета. Каждый из саундтреков, который вы услышите, стал неотъемлемой частью киноискусства.

Непревзойденная атмосфера

Погружаясь в мир кольцеобразных мелодий, вы сможете насладиться неповторимой атмосферой. Не упустите шанс перенестись в гущу событий любимых фильмов с помощью музыкальной интерпретации. Это не просто концерт, а настоящее событие для всех ценителей театра и кино!

Будьте готовы к эмоциям и воспоминаниям, которые подарит вам этот удивительный вечер!

Купить билет на концерт Новогоднее оскароносное путешествие

Декабрь
26 декабря пятница
20:00
Амфитеатр конгресс-центра «Ленполиграфмаш» Санкт-Петербург, Аптекарский просп., 4, корп. 2, стр. 1
от 2750 ₽

Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
