Новогоднее оскароносное путешествие в «Национале»

Музыка кино в сердце Москвы

«Русские Музыкальные Сезоны» представляют уникальную программу «Оскароносное путешествие» в исполнении Сезоны Óркестра. Мероприятие пройдет в историческом отеле Националь, расположенном с видом на Красную площадь.

О программе

На концерте вас ждёт коллекция ярких музыкальных произведений, созданных для культовых фильмов. Композиции представлены в хронологическом порядке, отражая все стадии развития музыки в кино. Кинематограф становится отражением жизни, духовности и культуры, а музыка связывает эти компоненты, позволяя зрителю глубже соприкоснуться с фильмом.

Знакомство с композиторами

В программе звучат произведения выдающихся композиторов, работающих в неоклассическом жанре. Среди них Нино Рота, Александр Деспла, Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и многие другие. Их мелодии, несмотря на то что изначально созданы как саундтреки, нередко занимают верхние строчки международных чартов, завоёвывая любовь зрителей по всему миру.

Атмосфера вечера

Торжественная атмосфера вечера будет подчеркиваться роскошными интерьерами Отеля «Националь». Виртуозные исполнители представят шедевры современных авторов, создавая незабываемый музыкальный опыт.

Дополнительная информация

Гостям будет предложено безлимитное игристое вино в качестве welcome drink. Концерт пройдет в формате свободной рассадки в соответствии с категорией приобретенных билетов. Продолжительность мероприятия составит от 1 часа 20 до 40 минут.