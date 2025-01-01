Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогоднее оскароносное путешествие в «Национале»
Билеты от 7000₽
Киноафиша Новогоднее оскароносное путешествие в «Национале»

Новогоднее оскароносное путешествие в «Национале»

6+
Возраст 6+
Билеты от 7000₽

О концерте

Музыка кино в сердце Москвы

«Русские Музыкальные Сезоны» представляют уникальную программу «Оскароносное путешествие» в исполнении Сезоны Óркестра. Мероприятие пройдет в историческом отеле Националь, расположенном с видом на Красную площадь.

О программе

На концерте вас ждёт коллекция ярких музыкальных произведений, созданных для культовых фильмов. Композиции представлены в хронологическом порядке, отражая все стадии развития музыки в кино. Кинематограф становится отражением жизни, духовности и культуры, а музыка связывает эти компоненты, позволяя зрителю глубже соприкоснуться с фильмом.

Знакомство с композиторами

В программе звучат произведения выдающихся композиторов, работающих в неоклассическом жанре. Среди них Нино Рота, Александр Деспла, Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и многие другие. Их мелодии, несмотря на то что изначально созданы как саундтреки, нередко занимают верхние строчки международных чартов, завоёвывая любовь зрителей по всему миру.

Атмосфера вечера

Торжественная атмосфера вечера будет подчеркиваться роскошными интерьерами Отеля «Националь». Виртуозные исполнители представят шедевры современных авторов, создавая незабываемый музыкальный опыт.

Дополнительная информация

Гостям будет предложено безлимитное игристое вино в качестве welcome drink. Концерт пройдет в формате свободной рассадки в соответствии с категорией приобретенных билетов. Продолжительность мероприятия составит от 1 часа 20 до 40 минут.

Купить билет на концерт Новогоднее оскароносное путешествие в «Национале»

Помощь с билетами
Декабрь
21 декабря воскресенье
20:00
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
от 7000 ₽

В ближайшие дни

Машенька и Медведь
24 января в 11:00 Московский открытый театр кукол
от 1000 ₽
«Щелкунчик» музыка Рождества при свечах
6+
Классическая музыка
«Щелкунчик» музыка Рождества при свечах
4 января в 19:00 Геологический музей им. Вернадского
от 2185 ₽
Пять минут до... Новогодняя карнавальная ночь в Колонном Зале Дома Союзов
18+
Поп Эстрада Вечеринка
Пять минут до... Новогодняя карнавальная ночь в Колонном Зале Дома Союзов
31 декабря в 21:00 Колонный зал Дома союзов
от 70000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше