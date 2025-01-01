Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогоднее настроение
Киноафиша Новогоднее настроение

Новогоднее настроение

12+
Возраст 12+

О концерте

Новогодний концерт в Санкт-Петербургской джазовой филармонии

Концерт, посвященный новогодней тематике, обещает стать настоящим праздником для всех любителей джаза. Вы услышите известные композиции, которые создадут настроение веселого и теплого праздника. Уникальное сочетание джазовых мелодий и новогодних мотивов сделает этот концерт незабываемым.

Почему стоит посетить?

Если вы цените качество музыкального сопровождения и хотите провести время в компании единомышленников, это мероприятие для вас. Джаз всегда собирает людей, и новогодняя тема лишь усиливает это стремление к общению и хорошему настроению.

Не упустите возможность стать частью этого особенного музыкального события. Наполните свои праздники радостью и качественной музыкой в исполнении талантливейших музыкантов Санкт-Петербурга!

Купить билет на концерт Новогоднее настроение

Помощь с билетами
В других городах
Январь
4 января воскресенье
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
22 января в 19:20 Поправка
от 600 ₽
Магия свечей. Итальянские страсти: от Вивальди до Морриконе в особняке Серебрякова
6+
Классическая музыка Неоклассика
Магия свечей. Итальянские страсти: от Вивальди до Морриконе в особняке Серебрякова
14 декабря в 17:00 Особняк Серебрякова
от 1600 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
21 декабря в 18:30 Руки вверх!
от 790 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше