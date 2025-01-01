Новогоднее настроение. Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга

Под руководством Заслуженного деятеля искусств России Владимира Попова, Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга пригласит зрителей на незабываемый вечер, наполненный музыкой и атмосферой праздника. Именно в преддверии волшебных новогодних праздников коллектив создаст уникальную атмосферу тепла и радости, щедро делясь праздничным настроением.
В программе концерта – яркий калейдоскоп мелодий, которые подарят зрителям незабываемые эмоции. Вы услышите:
Под дирижёрством Александра Чернобаева, концерт обещает быть не только интересным, но и захватывающим. Не упустите возможность провести вечер в компании музыки и волшебства!
Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Рекомендуется для зрителей от 6 лет и старше.