Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
«Новогоднее настроение» джаз-коктейль холл
Киноафиша «Новогоднее настроение» джаз-коктейль холл

«Новогоднее настроение» джаз-коктейль холл

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодний джазовый концерт в Краснодаре

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — джаз-коктейль «Новогоднее настроение», которое пройдет в холле Краснодарского музыкального театра «Премьера». Это мероприятие создаст атмосферу волшебства и уюта, наполняя сердца зрителей рождественским духом.

Что ожидает зрителей

На концерте выступят талантливые музыканты, которые исполнят известные джазовые композиции в новогодней интерпретации. Зрители смогут насладиться не только музыкой, но и напитками в стиле джаз — уютная атмосфера будет способствовать общению и созданию незабываемых воспоминаний.

Необычный формат

Джаз-коктейль — это больше, чем просто концерт. Это возможность провести вечер в кругу друзей и наслаждаться живой музыкой, погружаясь в атмосферу праздника. В программе также предусмотрены импровизации артистов и взаимодействие с аудиторией.

Полезная информация

Не забудьте забронировать места заранее, чтобы обеспечить себе лучшие места в зале. Это событие станет отличным способом почувствовать дух Нового года и подарить себе и своим близким незабываемые впечатления.

Купить билет на концерт «Новогоднее настроение» джаз-коктейль холл

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
21 декабря воскресенье
19:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 1000 ₽
24 декабря среда
19:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 1000 ₽
27 декабря суббота
19:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 1000 ₽
8 января четверг
19:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 1000 ₽

В ближайшие дни

НеСовсем стендап
16+
Юмор
НеСовсем стендап
19 декабря в 22:00 Ринго
от 400 ₽
Новогодний бал в Премьере: Биг-бенд Георгия Гараняна
18+
Джаз Эстрада
Новогодний бал в Премьере: Биг-бенд Георгия Гараняна
29 декабря в 20:00 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 3500 ₽
Новогодняя симфония. Классик коктейль-холл
12+
Эстрада Классическая музыка
Новогодняя симфония. Классик коктейль-холл
4 января в 19:00 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше