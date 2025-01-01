«Новогоднее настроение» джаз-коктейль холл

Новогодний джазовый концерт в Краснодаре

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — джаз-коктейль «Новогоднее настроение», которое пройдет в холле Краснодарского музыкального театра «Премьера». Это мероприятие создаст атмосферу волшебства и уюта, наполняя сердца зрителей рождественским духом.

Что ожидает зрителей

На концерте выступят талантливые музыканты, которые исполнят известные джазовые композиции в новогодней интерпретации. Зрители смогут насладиться не только музыкой, но и напитками в стиле джаз — уютная атмосфера будет способствовать общению и созданию незабываемых воспоминаний.

Необычный формат

Джаз-коктейль — это больше, чем просто концерт. Это возможность провести вечер в кругу друзей и наслаждаться живой музыкой, погружаясь в атмосферу праздника. В программе также предусмотрены импровизации артистов и взаимодействие с аудиторией.

Полезная информация

Не забудьте забронировать места заранее, чтобы обеспечить себе лучшие места в зале. Это событие станет отличным способом почувствовать дух Нового года и подарить себе и своим близким незабываемые впечатления.