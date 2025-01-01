Новогоднее музыкальное лото

Новый Год? Зажигай гирлянды! Музыкальное лото в Новосибирске
24 декабря компания Show Today и бар «Нюра» представляют корпоратив нового поколения, который не оставит равнодушным никого! Готовьтесь к авралу веселья и незабываемым впечатлениям!
Что ждет вас и вашу команду?
- Музыкальное лото (2 часа) — не просто слушаем, а выигрываем!
- Дискотека с МС (1 час) — не просто танцуем, а взрываем зал!
- Розыгрыши призов — не просто играем, а забираем топовые подарки!
- Вкусная еда и напитки — не просто едим, а наслаждаемся!
Время стартов
Выберите своё время начала праздника:
- 18:00 — разгоняем вечер по полной.
- 22:00 — ночная доза адреналина за 3000₽.
Не откладывайте праздник на потом! Хватайте коллег и бронируйте места заранее.