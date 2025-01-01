Новогоднее музыкальное лото

Новый Год? Зажигай гирлянды! Музыкальное лото в Новосибирске

24 декабря компания Show Today и бар «Нюра» представляют корпоратив нового поколения, который не оставит равнодушным никого! Готовьтесь к авралу веселья и незабываемым впечатлениям!

Что ждет вас и вашу команду?

Музыкальное лото (2 часа) — не просто слушаем, а выигрываем!

— не просто слушаем, а выигрываем! Дискотека с МС (1 час) — не просто танцуем, а взрываем зал!

— не просто танцуем, а взрываем зал! Розыгрыши призов — не просто играем, а забираем топовые подарки!

— не просто играем, а забираем топовые подарки! Вкусная еда и напитки — не просто едим, а наслаждаемся!

Время стартов

Выберите своё время начала праздника:

18:00 — разгоняем вечер по полной.

22:00 — ночная доза адреналина за 3000₽.

Не откладывайте праздник на потом! Хватайте коллег и бронируйте места заранее.