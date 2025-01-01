Меню
Новогоднее музыкальное лото
Новогоднее музыкальное лото

Новогоднее музыкальное лото

16+
Возраст 16+

О концерте

Новый Год? Зажигай гирлянды! Музыкальное лото в Новосибирске

24 декабря компания Show Today и бар «Нюра» представляют корпоратив нового поколения, который не оставит равнодушным никого! Готовьтесь к авралу веселья и незабываемым впечатлениям!

Что ждет вас и вашу команду?

  • Музыкальное лото (2 часа) — не просто слушаем, а выигрываем!
  • Дискотека с МС (1 час) — не просто танцуем, а взрываем зал!
  • Розыгрыши призов — не просто играем, а забираем топовые подарки!
  • Вкусная еда и напитки — не просто едим, а наслаждаемся!

Время стартов

Выберите своё время начала праздника:

  • 18:00 — разгоняем вечер по полной.
  • 22:00 — ночная доза адреналина за 3000₽.

Не откладывайте праздник на потом! Хватайте коллег и бронируйте места заранее.

Купить билет на концерт Новогоднее музыкальное лото

Декабрь
24 декабря среда
18:00
Нюра Новосибирск, Советская, 52
от 2990 ₽
22:00
Нюра Новосибирск, Советская, 52
от 2990 ₽

