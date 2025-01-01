Новогоднее музыкальное лото в Москве

Приглашаем вас на уникальное событие — новогоднее музыкальное лото SMARTY! Это увлекательная игра в сочетании с праздничной атмосферой, где вас ждёт множество сюрпризов.

Что включено в стоимость столика?

В стоимость столика входят:

входные билеты;

карточки лото;

розыгрыш призов с Дедом Морозом;

дискотека с диджеем после игры.

График игр

Полное расписание игр доступно на нашем сайте: https://ssmarty.com/muzykalnoe_loto_v_moskve.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Чтобы ваш визит был максимально комфортным, мы подготовили ответы на самые часто задаваемые вопросы:

Если вы хотите присоединиться к друзьям, которые приобрели билеты ранее, пожалуйста, сообщите нам об этом по электронной почте: d240209@yandex.ru или напишите в Telegram: @kate8marty. Сама игра начинается в 20:00. Мы ждём вас в ресторане в любое время, начиная с 19:00. Меню можно посмотреть на сайте: https://davaylama.ru/.

Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой и выиграть замечательные призы. Ждем вас на игре!