Новогоднее музыкальное лото в Москве
Приглашаем вас на уникальное событие — новогоднее музыкальное лото SMARTY! Это увлекательная игра в сочетании с праздничной атмосферой, где вас ждёт множество сюрпризов.
Что включено в стоимость столика?
В стоимость столика входят:
- входные билеты;
- карточки лото;
- розыгрыш призов с Дедом Морозом;
- дискотека с диджеем после игры.
График игр
Полное расписание игр доступно на нашем сайте: https://ssmarty.com/muzykalnoe_loto_v_moskve.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Чтобы ваш визит был максимально комфортным, мы подготовили ответы на самые часто задаваемые вопросы:
- Если вы хотите присоединиться к друзьям, которые приобрели билеты ранее, пожалуйста, сообщите нам об этом по электронной почте: d240209@yandex.ru или напишите в Telegram: @kate8marty.
- Сама игра начинается в 20:00. Мы ждём вас в ресторане в любое время, начиная с 19:00. Меню можно посмотреть на сайте: https://davaylama.ru/.
Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой и выиграть замечательные призы. Ждем вас на игре!