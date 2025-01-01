Меню
Новогоднее музыкальное лото SMARTY
О концерте

Новогоднее музыкальное лото в Москве

Приглашаем вас на уникальное событие — новогоднее музыкальное лото SMARTY! Это увлекательная игра в сочетании с праздничной атмосферой, где вас ждёт множество сюрпризов.

Что включено в стоимость столика?

В стоимость столика входят:

  • входные билеты;
  • карточки лото;
  • розыгрыш призов с Дедом Морозом;
  • дискотека с диджеем после игры.

График игр

Полное расписание игр доступно на нашем сайте: https://ssmarty.com/muzykalnoe_loto_v_moskve.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Чтобы ваш визит был максимально комфортным, мы подготовили ответы на самые часто задаваемые вопросы:

  1. Если вы хотите присоединиться к друзьям, которые приобрели билеты ранее, пожалуйста, сообщите нам об этом по электронной почте: d240209@yandex.ru или напишите в Telegram: @kate8marty.
  2. Сама игра начинается в 20:00. Мы ждём вас в ресторане в любое время, начиная с 19:00. Меню можно посмотреть на сайте: https://davaylama.ru/.

Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой и выиграть замечательные призы. Ждем вас на игре!

Декабрь
17 декабря среда
20:00
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
19 декабря пятница
20:00
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
20 декабря суббота
17:00
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
20:20
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
21 декабря воскресенье
18:00
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
23 декабря вторник
20:00
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
24 декабря среда
20:00
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
25 декабря четверг
20:00
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
26 декабря пятница
20:00
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
27 декабря суббота
17:00
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
20:20
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
30 декабря вторник
20:00
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а

