Новогоднее музыкально-театрализованное представление
6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкально-театральный вечер для любителей искусства в Махачкале

В скором времени зрители смогут насладиться уникальным спектаклем, который обещает стать настоящим праздником. На сцене выступят любимые артисты Дагестана, среди которых:

  • Аслан Магомедов
  • Саният Рамазанова
  • Шамсутдин Капланов
  • Луиза Шахдилова
  • Гаджиали Гаджиалиев

Музыка, юмор и хореография

Зрителей ожидают лучшие песни исполнителей, а также фрагменты популярных комедийных спектаклей. Хореографическая группа лакского театра поразит всех танцевальными номерами, которые добавят ярких красок в программу.

Юмористическая программа

Гостям будет представлена увлекательная юмористическая программа, основанная на рассказах таких авторов, как Зощенко, Чехов и Гаджиева. Каждый сможет насладиться остроумными историями и зарядиться позитивом.

Теплая атмосфера и сюрпризы

Вечер обещает быть наполненным теплом и живым общением. Организаторы подготовили множество приятных сюрпризов, которые сделают событие незабываемым.

Это уникальное сочетание музыки, театра, хореографии и юмора создаст по-настоящему праздничное настроение. Каждый сможет почувствовать себя частью большого творческого вечера, в котором встретятся талант, культура и искренность.

Декабрь
29 декабря понедельник
18:30
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева Махачкала, Расула Гамзатова, 38
от 500 ₽

