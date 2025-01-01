Меню
Новогоднее Libertango
Киноафиша Новогоднее Libertango

Новогоднее Libertango

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новогоднее Libertango от «Пьяццолла-Studio»

«Новогоднее Libertango» — это захватывающее концертное представление, которое окунет зрителей в мир страстной музыки и танца. Показ пройдет в оригинальном исполнении популярной группы «Пьяццолла-Studio», известной своими красочными интерпретациями произведений великого аргентинского композитора Астора Пьяццоллы.

Что ожидать?

В этом уникальном шоу гармонично сочетаются элементы танго, классической музыки и театра. «Пьяццолла-Studio» представляет не только музыкальные номера, но и гастрономическое путешествие по культуре Аргентины, что делает спектакль особенно увлекательным.

Вы сможете насладиться живыми выступлениями талантливых музыкантов и зажигательных танцоров, которые передадут атмосферу новогоднего праздника. Интересный факт: Астор Пьяццолла — один из тех, кто преобразовал традиционное аргентинское танго, привнеся в него элементы джаза и современного искусства.

Зачем стоит прийти?

«Новогоднее Libertango» — это не просто концерт, а возможность погрузиться в волшебный мир зимой, когда музыка и танец объединяются для создания незабываемых впечатлений. Идеально подходит как для любителей танца, так и для тех, кто ценит живое искусство.

Не упустите шанс провести незабываемый вечер и встретить Новый год под звуки страстной музыки и танца!

Расписание

