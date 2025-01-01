Новогоднее кино

Новогодний концерт в Алматы

Новый год начинается здесь! Что объединяет всех нас в канун волшебства? Запах мандаринов, мерцающие гирлянды и тёплый голос, поющий «Золушку» или «Иронию судьбы» вслух.

В этом году мы решили не просто пересмотреть любимые фильмы, а устроить живой саундтрек к ним!

Когда и где?

19 декабря в 20:00 в Творческом пространстве «Неквартира» (ул. Текстильная, 14).

Выступление артистов

На сцену выйдут Ксения Карамышева и Алексей Андреев — их голоса подарят вам мурашки по коже. Вы услышите песни, которые, как новогодние огни, будут зажигаться в вашей памяти.

Угощения для гостей

Пока вы наслаждаетесь музыкой, мы позаботимся о ваших вкусах:

Игристое при входе;

Вкусный десерт;

Ароматные чаи.

Уникальный конкурс

P.S. Приходите в свитерах с оленями — за лучший наряд мы подарим сертификат со скидкой на сезон 2026!