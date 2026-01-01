Новогоднее караоке-шоу в Екатеринбургском театре эстрады

Приглашение на праздник

Екатеринбургский театр эстрады приглашает вас отпраздновать Новый год на увлекательном Новогоднем караоке-шоу! Это не просто концерт, а настоящее праздник, где зрители смогут не только наслаждаться выступлениями, но и стать активными участниками.

Уникальная атмосфера

Во время шоу каждый сможет исполнить вместе с артистами театра самые популярные и зажигательные песни. Эти мелодии стали неотъемлемой частью любого праздника и создадут атмосферу веселья и единства в любой компании.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!