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Новогоднее караоке шоу
Киноафиша Новогоднее караоке шоу

Спектакль Новогоднее караоке шоу

6+
Режиссер Сергей Душин
Возраст 6+

О спектакле

Новогоднее караоке-шоу в Екатеринбургском театре эстрады

Приглашение на праздник

Екатеринбургский театр эстрады приглашает вас отпраздновать Новый год на увлекательном Новогоднем караоке-шоу! Это не просто концерт, а настоящее праздник, где зрители смогут не только наслаждаться выступлениями, но и стать активными участниками.

Уникальная атмосфера

Во время шоу каждый сможет исполнить вместе с артистами театра самые популярные и зажигательные песни. Эти мелодии стали неотъемлемой частью любого праздника и создадут атмосферу веселья и единства в любой компании.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

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