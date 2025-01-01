Спектакль Новогоднее интерактивное представление «Щелкунчик»

Новогоднее представление для всей семьи в Красноярске

Приглашаем вас стать частью необычной новогодней истории, где Щелкунчик оживает! На сцене вас ждут невероятные приключения, полные радости и волшебства. Вместе с Щелкунчиком, Дедом Морозом и Снегурочкой дети отправятся на поиски самого главного праздника — Нового Года.

Спасите Новый Год!

В этой сказке каждый зритель станет свидетелем удивительных испытаний и выступлений. Щелкунчик, сражаясь со злыми силами, покажет, что доброе сердце способно на все. Рядом с ним — мудрый Дед Мороз и игривая Снегурочка, которые добавят тепла и радости в праздничный вечер.

Для маленьких и больших зрителей

Спектакль подходит для всей семьи. Здесь каждый сможет найти что-то интересное для себя — увлекательный сюжет, яркие костюмы и потрясающие музыкальные номера. Не упустите возможность подарить себе и своим детям незабываемые эмоции!

Не упустите шанс

Добавьте в свою новогоднюю программу эту волшебную историю, которая подарит вам и вашим близким ощущение праздника и радости. Ждем вас на нашем спектакле!