Новогоднее Иллюзионное Шоу «Формула Чуда»
Билеты от 1000₽
Новогоднее Иллюзионное Шоу «Формула Чуда»

Спектакль Новогоднее Иллюзионное Шоу «Формула Чуда»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Новогоднее иллюзионное шоу в цирке «Чудес на Варшавке»

В цирке «Чудес на Варшавке» зрителей ждёт яркое новогоднее иллюзионное шоу. Иллюзионист Александр Магу, известный как победитель различных телепроектов и участник шоу-программ на лучших сценах мира, снова готов удивить публику.

Захватывающие иллюзии и волшебства

В программе запланированы невероятные номера, среди которых:

  • материализация настоящего Деда Мороза,
  • левитация человека,
  • чтение мыслей,
  • внезапные появления предметов и людей.

Шоу станет настоящим праздником для любителей магии и волшебства, создавая поистине фееричную атмосферу. Каждый номер тщательно продуман, чтобы принести радость и удивление всем зрителям.

Талант и мастерство

Александр Магу заслужил признание не только в России, но и за её пределами, покоряя зрителей в Европе и Индии. Его уникальный стиль и мастерство в исполнении заставляют публику затаить дыхание и на время забыть о повседневных заботах.

Приходите на новогоднее иллюзионное шоу и позволите себе окунуться в мир волшебства и удивительных сюрпризов!

Купить билет на спектакль Новогоднее Иллюзионное Шоу «Формула Чуда»

Январь
6 января вторник
15:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1000 ₽
18:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1000 ₽
7 января среда
12:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1000 ₽
15:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1000 ₽
18:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1000 ₽
8 января четверг
12:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1000 ₽
15:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1000 ₽
18:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1000 ₽
9 января пятница
12:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1000 ₽
15:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1000 ₽
18:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1000 ₽

Фотографии

Новогоднее Иллюзионное Шоу «Формула Чуда» Новогоднее Иллюзионное Шоу «Формула Чуда» Новогоднее Иллюзионное Шоу «Формула Чуда» Новогоднее Иллюзионное Шоу «Формула Чуда» Новогоднее Иллюзионное Шоу «Формула Чуда» Новогоднее Иллюзионное Шоу «Формула Чуда» Новогоднее Иллюзионное Шоу «Формула Чуда»

