Как чай появился в России? Что такое настоящее праздничное чаепитие? Какие памятники архитектуры в Москве связаны с чаем? Об этом и многом другом вы узнаете на экскурсии, посвященной русской чайной культуре. В программе — посещение чайной лавки «Колокольников Чай» с дегустацией.
На мероприятии вы увидите:
Во время экскурсии вы узнаете:
Также вы посетите уникальную лавку «Колокольников Чай», где ощутите праздничную атмосферу и погрузитесь в эпоху дореволюционной России. Предновогодняя суета останется за порогом, а вы насладитесь миром мерцающих огоньков, фарфора и нежных ароматов свежезаваренного чая из специальной зимней подборки.
Во время дегустации китайских чаев высшего качества из провинций Фуцзянь и Юньнань вы научитесь:
Вы также услышите семейные истории купцов Колокольниковых от Евгения Ледовского, праправнука известного чаеторговца Антона Колокольникова. В течение более полувека эта семья занималась поставками лучших сортов китайского чая в Россию. Вы сможете узнать о том, как возрождался прерванный после революции чайный путь, для чего потребовалось почти столетие.
Продолжительность: 2,5 часа
Экскурсовод: Анна Гасанова — аттестованный гид, лектор, исследователь городской истории
Лектор и чайный мастер: Евгений Ледовский