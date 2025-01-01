Меню
Новогоднее чаепитие: путешествие в дореволюционную Россию
Билеты от 1700₽
Киноафиша Новогоднее чаепитие: путешествие в дореволюционную Россию

Новогоднее чаепитие: путешествие в дореволюционную Россию

12+
Возраст 12+
Билеты от 1700₽

О выставке

Новогоднее чаепитие: экскурсия в дореволюционную Россию

Как чай появился в России? Что такое настоящее праздничное чаепитие? Какие памятники архитектуры в Москве связаны с чаем? Об этом и многом другом вы узнаете на экскурсии, посвященной русской чайной культуре. В программе — посещение чайной лавки «Колокольников Чай» с дегустацией.

На мероприятии вы увидите:

  • особняки московских «чайных королей»;
  • китайский «терем» на Мясницкой — редкий образец ориентализма в архитектуре города;
  • чайные артефакты конца XIX — начала XX веков.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • какой чай пили представители различных сословий в России;
  • как доставляли чай и сохраняли его свежесть в пути;
  • тонкости русской чайной культуры.

Также вы посетите уникальную лавку «Колокольников Чай», где ощутите праздничную атмосферу и погрузитесь в эпоху дореволюционной России. Предновогодняя суета останется за порогом, а вы насладитесь миром мерцающих огоньков, фарфора и нежных ароматов свежезаваренного чая из специальной зимней подборки.

Во время дегустации китайских чаев высшего качества из провинций Фуцзянь и Юньнань вы научитесь:

  • правильно заваривать чай;
  • различать сорта и оттенки вкуса.

Вы также услышите семейные истории купцов Колокольниковых от Евгения Ледовского, праправнука известного чаеторговца Антона Колокольникова. В течение более полувека эта семья занималась поставками лучших сортов китайского чая в Россию. Вы сможете узнать о том, как возрождался прерванный после революции чайный путь, для чего потребовалось почти столетие.

Продолжительность: 2,5 часа

Экскурсовод: Анна Гасанова — аттестованный гид, лектор, исследователь городской истории

Лектор и чайный мастер: Евгений Ледовский

Помощь с билетами
Декабрь
20 декабря суббота
12:00
Музей Москвы Москва, Зубовский б-р, 2
от 1700 ₽
27 декабря суббота
12:00
Музей Москвы Москва, Зубовский б-р, 2
от 1700 ₽

