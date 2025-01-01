Новогоднее чаепитие: экскурсия в дореволюционную Россию

Как чай появился в России? Что такое настоящее праздничное чаепитие? Какие памятники архитектуры в Москве связаны с чаем? Об этом и многом другом вы узнаете на экскурсии, посвященной русской чайной культуре. В программе — посещение чайной лавки «Колокольников Чай» с дегустацией.

На мероприятии вы увидите:

особняки московских «чайных королей» ;

; китайский «терем» на Мясницкой — редкий образец ориентализма в архитектуре города;

на Мясницкой — редкий образец ориентализма в архитектуре города; чайные артефакты конца XIX — начала XX веков.

Во время экскурсии вы узнаете:

какой чай пили представители различных сословий в России;

как доставляли чай и сохраняли его свежесть в пути;

тонкости русской чайной культуры.

Также вы посетите уникальную лавку «Колокольников Чай», где ощутите праздничную атмосферу и погрузитесь в эпоху дореволюционной России. Предновогодняя суета останется за порогом, а вы насладитесь миром мерцающих огоньков, фарфора и нежных ароматов свежезаваренного чая из специальной зимней подборки.

Во время дегустации китайских чаев высшего качества из провинций Фуцзянь и Юньнань вы научитесь:

правильно заваривать чай;

различать сорта и оттенки вкуса.

Вы также услышите семейные истории купцов Колокольниковых от Евгения Ледовского, праправнука известного чаеторговца Антона Колокольникова. В течение более полувека эта семья занималась поставками лучших сортов китайского чая в Россию. Вы сможете узнать о том, как возрождался прерванный после революции чайный путь, для чего потребовалось почти столетие.

Продолжительность: 2,5 часа

Экскурсовод: Анна Гасанова — аттестованный гид, лектор, исследователь городской истории

Лектор и чайный мастер: Евгений Ледовский