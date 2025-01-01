Меню
Новое поколение джаза. Квартет 7/11
Билеты от 700₽
Киноафиша Новое поколение джаза. Квартет 7/11

12+
О концерте/спектакле

Вдохновляющие ритмы от «КВАРТЕТ 7/11»

Приглашаем вас на захватывающий музыкальный вечер, который подарит уникальное звучание и атмосферу джаза! КВАРТЕТ 7/11 — это объединение молодых музыкантов из разных городов, начавших свой творческий путь в Москве. Участники квартета с радостью представят как авторские произведения, так и знакомые джазовые стандарты, интерпретированные в их собственных аранжировках.

Знакомьтесь с нашими артистами

На сцене выступят:

  • Давид Литовченко — труба;
  • Елизавета Головень — фортепиано;
  • Егор Кучков — бас;
  • Илья Дорофейчик — барабаны;
  • Алиса Диккерт — вокал.

Интересные факты

Квартет активно экспериментирует с формами и стилями, что делает каждый их концерт уникальным. Вы сможете насладиться не только музыкой, но и ярким сценическим представлением, которое оставит незабываемые впечатления.

Не упустите возможность!

Это событие станет настоящим праздником для любителей джаза и авторской музыки. Не пропустите шанс услышать уникальные композиции и насладиться атмосферой музыкального искусства!

Купить билет на концерт

Расписание

18 сентября
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
20:00 от 700 ₽

