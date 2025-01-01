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Новое импров шоу
Билеты от 500₽
Киноафиша Новое импров шоу

Новое импров шоу

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Комедийный вечер с музыкой: Макс Олейник, Тёма Емельянов и Игорь Тарлецкий

Приглашаем вас на незабываемый вечер комедии и музыки! На сцене встретятся три яркие личности: Макс Олейник, Тёма Емельянов и Игорь Тарлецкий. Это сочетание комедийного таланта и музыкального мастерства подарит зрителям уникальную атмосферу.

Знакомьтесь с комиками

Макс Олейник — известный комик, который зарекомендовал себя на российской сцене благодаря остроумным шуткам и неповторимому стилю. Его выступления всегда полны энергии и неожиданностей.

Тёма Емельянов — молодой, но уже признанный комик, который удивляет зрителей своим юмором и умением находить смешное в повседневной жизни. Его оригинальные наблюдения и живое взаимодействие с залом делают каждое выступление неповторимым.

Музыка в исполнении Игоря Тарлецкого

Игорь Тарлецкий — талантливый музыкант, который добавит музыкальное сопровождение к комедийному шоу. Его мелодии прекрасно дополнят атмосферу вечера, создавая гармоничный баланс между юмором и музыкой.

Не пропустите событие!

Вечер состоится в уютном театре, который станет идеальной площадкой для этого зрелищного шоу. Приходите с друзьями, готовьтесь смеяться и наслаждаться живой музыкой. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 500 ₽
17 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 500 ₽
24 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 500 ₽

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