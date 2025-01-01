Меню
Новое и лучшее: Иван Абрамов
Билеты от 1700₽
Новое и лучшее: Иван Абрамов

Новое и лучшее: Иван Абрамов

18+
Возраст 18+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Стендап-концерт Ивана Абрамова в Москве

Иван Абрамов – известный комик, который сочетает в себе любовь к компьютерным играм и классической литературе. Его уникальный стиль, полон интеллигентного юмора, позволяет ему находить смешное даже в самых обыденных ситуациях.

На новом стендап-концерте Иван обещает удивить зрителей энергией и разнообразными темами. Его выступление наполнено трушными шутками, которые заставят смеяться каждого. Умение Ивана смотреть на привычные вещи под нестандартным углом делает его программу по-настоящему уникальной.

Что ожидать от выступления?

Зрители могут рассчитывать на новую порцию свежих шуток, затрагивающих темы, которые волнуют всех нас. Он поднимет актуальные вопросы, добавляя к ним свою уникальную интерпретацию и юмор. Абрамов не боится экспериментировать и всегда открывает новые грани своей креативности.

Почему стоит посетить стендап?

Посещение стендап-концерта Ивана Абрамова – это не просто вечер смеха, но и возможность увидеть, как искусство юмора может объединять людей. Каждый его выступление проходит в теплой и уютной атмосфере, где зрители становятся частью необычного общения.

Не упустите шанс оценить новые грани таланта Ивана Абрамова и зарядиться позитивом на его концерте в Москве!

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 ноября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
19:00 от 1700 ₽

