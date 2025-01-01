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Новеллы: только о любви
Киноафиша Новеллы: только о любви

Спектакль Новеллы: только о любви

Два одноактных балета в стиле модерн
Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 16+
Режиссер Александр Мацко
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Погружение в мир танца и музыки

Балет «Новеллы: только о любви» впервые был представлен зрителям 6 июня 2010 года на сцене музыкального театра «Премьера». Это событие стало знаковым в мире театрального искусства и привлекло внимание любителей балета.

Жанровая гибкость

Определение жанра данного спектакля позволяет ему оставаться живым организмом. «Новеллы: только о любви» постоянно обновляется и пополняется новыми премьерными номерами. Это делает каждое выступление уникальным и неповторимым.

Интересные факты

Спектакль сочетает в себе классические элементы балета и современные хореографические решения. Зрители могут ожидать не только впечатляющую хореографию, но и глубокие эмоциональные переживания, отражающие многогранность любви.

«Новеллы: только о любви» является отличной возможностью для всех, кто хочет погрузиться в мир танца и музыки, а также насладиться искусством, которое продолжает развиваться и удивлять.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 20 августа
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
18:30 от 600 ₽

Фотографии

Новеллы: только о любви Новеллы: только о любви Новеллы: только о любви Новеллы: только о любви Новеллы: только о любви Новеллы: только о любви Новеллы: только о любви Новеллы: только о любви Новеллы: только о любви Новеллы: только о любви Новеллы: только о любви Новеллы: только о любви Новеллы: только о любви Новеллы: только о любви Новеллы: только о любви

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