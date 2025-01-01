Спектакль Новеллы. Только о любви

Вечер современной хореографии «Новеллы: Только о любви» в Зимнем театре Сочи

В Зимнем театре пройдет вечер современной хореографии «Новеллы: только о любви» в постановке заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Александра Мацко. Этот спектакль стал одним из самых любимых и востребованных в репертуаре театра, представляя собой оригинальный синтез танца в стиле модерн и музыки.

Темы и эмоции героев

Судьбы и характеры героев «Новелл» оживают в хореографических миниатюрах. Каждый номер — это завораживающая история, в которой сочетаются музыка и пластика движений. Темы, волнующие людей во все времена, находят свое отражение в этом спектакле.

Структура спектакля

Первое отделение «Новелл» — «Сны в кольцах одиночества» — через призму различных судеб расскажет о любви и дружбе, трагическом одиночестве и судьбе таланта в современном мире. Второе отделение — «Танцы разбитых сердец» — представляет новеллы о взаимоотношениях трех пар, искренне пытающихся сохранить свои чувства друг к другу.

Музыкальное сопровождение

Оригинальная концепция «Новелл» дает возможность увидеть в сольных партиях практически каждого артиста балетной труппы Музыкального театра, а также самого Александра Мацко. Хореографические миниатюры поставлены на композиции таких знаменитых исполнителей, как Фредди Меркьюри и группа Queen, Джордж Майкл, Стинг, Майкл Джексон, Горан Брегович, Астор Пьяццолла, Алексей Рыбников и Петр Дранга.

Не упустите уникальную возможность погрузиться в мир танца и музыки на вечере «Новеллы: только о любви»!