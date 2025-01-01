Меню
Novecento. Легенда о пианисте
Киноафиша Novecento. Легенда о пианисте

Спектакль Novecento. Легенда о пианисте

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Александр Кузин
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Моноспектакль Novecento. Легенда о пианисте в Самарском театре им. Горького

Приготовьтесь окунуться в мир удивительных звуков и глубоких чувств с моноспектаклем «Novecento» по пьесе Алессандро Барикко «1900. Легенда о пианисте». Этот спектакль раскрывает историю уникального героя, чья жизнь прошла на границе музыки и судьбы.

Сюжет

В начале 1900 года на трансатлантическом пароходе «Вирджинец» происходит удивительное событие: в коробке из-под лимонов находят младенца. Ребенка, которого назвали Дэнни Будмен С. Д. Лемон Тысяча-девятисотый, судьба привязывает к кораблю. Он никогда не ступал на берег, но его жизнь стала настоящим музыкальным путешествием.

Музыка как судьба

Дэнни стал радостью для пассажиров парохода, став виртуозом рояля. Его музыка завораживает, наполняя пространство эмоциями, дружбой и любовью, которые проходят перед глазами слушателей на протяжении всей его жизни. Повествование ведется от лица его друга-трубача, что придаёт истории особую интимность и глубину.

Почему стоит увидеть спектакль

Этот моноспектакль — не только яркая адаптация известной пьесы, но и глубокое исследование человеческой души, её мечтаний и тревог. «Novecento» трогает сердца зрителей своей проникновенной музыкой и глубокими истинами о жизни.

Не упустите возможность погрузиться в этот волшебный мир, где каждая нота рассказывает свою собственную историю о любви, страданиях и надежде.

Фотографии

Novecento. Легенда о пианисте Novecento. Легенда о пианисте Novecento. Легенда о пианисте

