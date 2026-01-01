Спектакль Новая XIII. Шумная комната. Хэппенинг в гараже

Новый формат: хэппенинг на Новой сцене Fktrcfylhbyrb

Фестиваль приглашает зрителей на уникальное событие в непривычном для театра пространстве. Гараж на Новой сцене станет местом встречи с необычными звуками и стилями исполнения.

Музыкальная программа

В этот вечер вас ждет программа «Магнетизмы», которую исполнит Пётр Термен на терменвоксе и инструменте Flux от компании Soma. Также зрители смогут насладиться глубиной звучания модульного синтезатора от Сергея Костырко и полевыми записями.

Графические нотации и литературные зарисовки

Кристине Казарян, Соня Скобелева, Андрей Поповский, Владимир Лучанский и Константин Самоловов представят три страницы графических нотаций из «Трактата» Корнелиуса Кардью. Этот уникальный музыкальный проект был создан в период с 1963 по 1967 годы и обеспечивает интересное звучание.

Эмбиент музыкант Илья СимфоКэт, вместе с режиссером Ярославом Морозовым и актерами Сергеем Ленковым, Дарьей Мокроусовой и Ксенией Ольховской, представят «Гибрид» — трехчастную зарисовку, вдохновленную классикой японской литературы «Записок у изголовья» писательницы Сэй-Сёнагон. Звуковые фрагменты, записанные на Новой сцене, создадут атмосферу, способствующую раскрытию глубины этого произведения.

Аутентичность гаражного пространства

Куратор Илья СимфоКэт отмечает: «В этом событии мы сохраним аутентичность гаражного пространства Новой сцены и не будем пытаться сделать из него концертный зал. Это черный вход в театр. Образ стихийного рейва отвечает настроению сегодняшнего молодого поколения и помогает ему раскрыться».

Не упустите шанс стать частью этого необычного мероприятия и открыть для себя новые грани театрального искусства!