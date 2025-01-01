«Прометей 2.0»: Технологический перформанс на Новой сцене Александринского театра

Является ли технологическая зависимость новой формой мифологического наказания? Вопрос о страхе перед искусственным интеллектом: это страх перед внешней угрозой или перед собственной уязвимостью? Новая работа от команды «Лаборатории новых медиа» переосмысляет античный миф о Прометее через призму современного технологического мира.

О чем спектакль?

Если Прометей когда-то подарил людям огонь — символ знания и прогресса, то сегодня эту роль берут на себя технологии, обещая человечеству невиданные возможности. Перформанс предлагает зрителям задуматься: каковы последствия полной зависимости от технологий? Кому принадлежит ответственность в мире, управляемом технологиями? Может ли человек отказаться от удобства ради свободы?

Интерактивный формат

В процессе перформанса каждый выбор зрителей формирует уникальное развитие событий. Герой может остаться в мире технологий или найти силу в самостоятельном принятии решений. Это делает каждое представление неповторимым и интригующим.

Команда проекта

Авторы перформанса: Серафима Томошевская, Ольга Шабатура, Антон Шанихин и Анастасия Брюханова (Anastasia Blur). Их работы уже получили признание за оригинальность и глубокую проработку тем.

Не упустите возможность задуматься о важнейших вопросах современности на этом увлекательном спектакле!