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Новая СимфоДискотека
Киноафиша Новая СимфоДискотека

Новая СимфоДискотека

6+
Возраст 6+

О концерте

Новая СимфоДискотека в Зелёном театре

В Зелёном театре (г. Воронеж) пройдёт уникальное событие — «Новая СимфоДискотека». Оркестр Воронежского концертного зала исполнит популярные хиты 80-х и 90-х годов, такие как «Руки вверх», песни Кадышева и Буланова, а также знаковую композицию «3-е сентября» Шуфутинского.

Дирижировать будет талантливый Евгений Мингалёв, который уже не раз удивлял зрителей своим умением сочетать классику и популярную музыку.

Музыка, которая вовлекает в танец

Вы когда-нибудь танцевали под симфонический оркестр? Эта возможность будет предоставлена вам на нашем концерте! Обещаем, что вы останетесь в восторге! Симфонический оркестр Воронежского концертного зала способен воплощать самые смелые идеи и станет вашим проводником в мир любимых мелодий.

Отличная атмосфера для танцев

В этот вечер перед сценой будет освобождено место для танцпола, так что забудьте о классических нарядах. Это будет самая танцевальная и зажигательная «Новая СимфоДискотека». Вас ждёт вечер, наполненный живой музыкой и яркими эмоциями!

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В других городах
Сентябрь
3 сентября четверг
19:00
Зеленый театр Воронеж, Ленина, 10

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