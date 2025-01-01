Новая опера в Театре эстрады: грандиозное музыкальное событие

Эмоциональная и романтическая, чувственная и величественная, загадочная и всегда грандиозная – опера во всей своей многогранности прозвучит по-новому в Театре эстрады! В рамках нового музыкального проекта зрители смогут насладиться шедеврами, которые покорили мир.

Знаменитые арии в новом прочтении

В программе концерта «Новая опера» прозвучат знаменитые арии из классических опер и оперетт, рок-опер и мюзиклов. Виртуозное исполнение ведущих солистов театра в сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра подарит уникальный синтез оперного и эстрадного звучания.

Наследие великих мастеров

Артисты нового музыкального проекта продолжают традиции таких великих мастеров оперного олимпа, как Лучано Паваротти, Муслим Магомаев и Георг Отс. Они виртуозно исполняли не только классические произведения, но и популярные эстрадные песни, что делает этот проект особенно значимым.

Хореография и эмоции

Концертная программа будет дополнена хореографическими номерами эстрадного балета театра. Это станет украшением вечера и добавит зрелищности выступлению.

«Новая опера» – это роскошный музыкальный вечер, который подарит вам незабываемые эмоции. Вы обязательно захотите вернуться в атмосферу невероятной красоты и волшебства!