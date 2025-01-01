Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Новая опера

Новая опера

Постановка
Театр эстрады 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новая опера в Театре эстрады: грандиозное музыкальное событие

Эмоциональная и романтическая, чувственная и величественная, загадочная и всегда грандиозная – опера во всей своей многогранности прозвучит по-новому в Театре эстрады! В рамках нового музыкального проекта зрители смогут насладиться шедеврами, которые покорили мир.

Знаменитые арии в новом прочтении

В программе концерта «Новая опера» прозвучат знаменитые арии из классических опер и оперетт, рок-опер и мюзиклов. Виртуозное исполнение ведущих солистов театра в сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра подарит уникальный синтез оперного и эстрадного звучания.

Наследие великих мастеров

Артисты нового музыкального проекта продолжают традиции таких великих мастеров оперного олимпа, как Лучано Паваротти, Муслим Магомаев и Георг Отс. Они виртуозно исполняли не только классические произведения, но и популярные эстрадные песни, что делает этот проект особенно значимым.

Хореография и эмоции

Концертная программа будет дополнена хореографическими номерами эстрадного балета театра. Это станет украшением вечера и добавит зрелищности выступлению.

«Новая опера» – это роскошный музыкальный вечер, который подарит вам незабываемые эмоции. Вы обязательно захотите вернуться в атмосферу невероятной красоты и волшебства!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 14 августа
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 15 августа
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Стендап в Баре!
18+
Юмор
Стендап в Баре!
10 октября в 22:00 Standup Bar
от 400 ₽
Вивальди. Времена года при свечах
6+
Классическая музыка
Вивальди. Времена года при свечах
24 августа в 17:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 599 ₽
6+
Фламенко
Музыка на выстоте. Душа танго
13 августа в 19:00 Свердловская детская филармония
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше