Новая музыка. Вечер второй

Концерт в Мариинском театре: новая музыка Эдуарда Кипрского

Мариинский театр приглашает ценителей музыки на уникальный концерт, посвященный произведениям выдающегося композитора Эдуарда Кипрского. Это событие станет отличной возможностью окунуться в мир современной классической музыки.

О программе концерта

В программе концерта представлены разнообразные музыкальные произведения, созданные Эдуардом Кипрским. Автор активно работает в жанре академической музыки и зарекомендовал себя как один из ярких представителей современного музыкального искусства.

О композиторе

Эдуард Кипрский — выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории, автор множества симфоний, камерной и инструментальной музыки. Его произведения исполнялись на крупнейших музыкальных фестивалях и концертных площадках как в России, так и за рубежом.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением музыкальных шедевров и погрузиться в атмосферу творчества одного из самых оригинальных композиторов современности.