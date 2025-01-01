Новая музыка. Вечер первый

Мариинский театр приглашает вас на уникальный концерт, в котором вы сможете услышать произведения современных композиторов, среди которых Вадим Бондаренко, Эдуард Кипрский, Вартан Гноро, Марианна Домникова, Алексей Позин и Алексей Крашенинников.
Артисты Мариинского театра — это не просто профессиональные исполнители. Они являются вдохновляющими личностями, проникающимися музыкой и искусством. В оркестре театра всё больше музыкантов, серьёзно занимающихся композицией и обладающих вторым профессиональным образованием. Многие из них состоят в союзах композиторов Санкт-Петербурга и России. Это подтверждает, что в театре царит живая творческая атмосфера, рождающая не только звёзд оперы и балета, но и новые имена в русской музыке.
На этом концерте вы сможете услышать новые камерные и оркестровые сочинения, созданные артистами оркестра Мариинского театра. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!