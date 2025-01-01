Меню
Новая музыка. Вечер первый
Новая музыка. Вечер первый

Концерт в Мариинском театре: Новая музыка

Мариинский театр приглашает вас на уникальный концерт, в котором вы сможете услышать произведения современных композиторов, среди которых Вадим Бондаренко, Эдуард Кипрский, Вартан Гноро, Марианна Домникова, Алексей Позин и Алексей Крашенинников.

Исполнители

  • Ирина Иванова (альт)
  • Станислав Михайловский (флейта)
  • Аглая Шуплякова (флейта)
  • Родион Толмачёв (фагот)
  • Оркестр Мариинского театра

В программе концерта

  • Вадим Бондаренко: Ave Maria, Вальс
  • Эдуард Кипрский: AdaGio
  • Вартан Гноро: Piccolo Concerto
  • Марианна Домникова: Уголовная сюита для альта с оркестром
  • Алексей Позин: Гротеск-дуэт для флейты-пикколо и фагота с оркестром
  • Алексей Крашенинников: Времена года для 14 струнных

Творческая атмосфера

Артисты Мариинского театра — это не просто профессиональные исполнители. Они являются вдохновляющими личностями, проникающимися музыкой и искусством. В оркестре театра всё больше музыкантов, серьёзно занимающихся композицией и обладающих вторым профессиональным образованием. Многие из них состоят в союзах композиторов Санкт-Петербурга и России. Это подтверждает, что в театре царит живая творческая атмосфера, рождающая не только звёзд оперы и балета, но и новые имена в русской музыке.

На этом концерте вы сможете услышать новые камерные и оркестровые сочинения, созданные артистами оркестра Мариинского театра. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Ноябрь
8 ноября суббота
19:30
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

