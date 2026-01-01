Новая музыка для органа, виолы да гамба и клавесина

Новый вечер современной музыки в храме святого Людовика

16 июня в храме святого Людовика прозвучит уникальная программа, созданная специально для этого вечера. В ней будет представлена музыка, которой еще не звучало, что делает этот концерт особенно захватывающим. На сцене выступят три инструмента: виола да гамба, орган и клавесин. Каждое из них будет слышно как в сольных партиях, так и в сочетаниях.

Разнообразие композиций

В программе представлено одиннадцать произведений от одиннадцати композиторов, каждое из которых уникально и по-своему говорит о времени и культуре. Наталья Прокопенко создала свою пьесу на основе скрытых цитат из латинского гимна VII века. Алина Мухаметрахимова написала цикл миниатюр, вдохновленных стихами Александра Блока и работами художника Эрнста Фукса. Сергей Полтавский зашифровал в названии своего произведения «N2N!» отсылку к барочным портретам эпохи Людовика XIV, чье имя станет известно только во время концерта.

Ведущие музыканты

За органным пультом будет художественный руководитель фестиваля современной музыки Lостинг Стефанида Ермолаева. Клавесин исполнит продюсер проекта «Хонтология» Катарина Мелик-Овсепян. Куратор программы и солист на виоле да гамба — Антон Изгагин, руководитель ансамбля Kymatic.

Чемпион слов

В роли ведущего выступит Олег Соболев, известный своими статьями, эссе и заметками о музыке. Он проведет слушателей через каждый аккорд, объясняя замысел и идею, вложенные в произведения композиторов. Олег — автор стабильных публикаций в таких изданиях, как «Афиша», «Сноб», The Blueprint и многих других.

Современная музыка может показаться пугающей своей необычностью. Однако, с правильным объяснением каждое название концерта открывает перед зрителем новые горизонты. Не упустите возможность стать частью этого музыкального вечера.